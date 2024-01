Crolla il controsoffitto di un capannone industriale, due operai feriti: grave una donna

Crolla il controsoffitto di un magazzino, due persone ferite. I fatti sono accaduti a Fiorenzuola, questa mattina, all’interno del capannone di un’azienda. Per motivi da chiarire, il controsoffitto ha ceduto travolgendo due operai che in quel momento stavano lavorando proprio in prossimità del cedimento. Si tratta di un uomo di 50 anni e una donna di 35 anni.

Proprio la donna ha riportato le ferite più gravi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasporto della ragazza al pronto soccorso dell’ospedale di Parma. Meno gravi le ferite riportate dal 50enne, ricoverato all’ospedale di Piacenza. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e i carabinieri che hanno disposto il sequestro della struttura.