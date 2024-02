Dal campo spuntano tre ordigni bellici, interviene il Genio Pontieri

Nella mattinata odierna, con il coordinamento della Prefettura, previo allertamento di tutte le componenti, ivi compresa quella sanitaria garantita dalla Croce Rossa Italiana, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di brillamento di tre ordigni bellici, precisamente due proiettili d’artiglieria 47 mm HE NAZ ITA e un proiettile d’artiglieria 75 mm HE NAZ ITA.

Tali ordigni erano stati rinvenuti in data 8 febbraio nel Comune di Piacenza, in Strada Val Nure, all’interno di un terreno agricolo di un privato cittadino, messo in sicurezza dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

I residuati bellici sono stati rimossi e trasportati in un’area per il successivo brillamento.