La musica del piacentino Davide Tramontano sulla Rai il 2 agosto. Il Nicolini : “Orgogliosi dell’allievo”

La musica del piacentino Davide Tramontano sulla Rai il 2 agosto.

Mercoledì la musica dell’allievo del Conservatorio Nicolini verrà eseguita durante il concerto finale del Concorso Internazionale 2 Agosto in Piazza Maggiore a Bologna. Il brano inedito per grande orchestra sinfonica ‘Broken Streams’, realizzato dal giovane compositore piacentino, ha infatti vinto il secondo premio alla XXIX edizione del prestigioso concorso musicale ritagliandosi così un posto di primo piano nella serata del 2 agosto che verrà trasmessa in diretta da Rai 5, Rai Radio 3 e in streaming su Rai Play.

L’evento fa parte delle manifestazioni commemorative in memoria delle vittime della strage alla stazione di Bologna promosse dal “Teatro Comunale di Bologna”, dall’”Associazione Familiari delle Vittime Della Strage Alla Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980”, e dal “Comitato di Solidarietà tutte le Vittime delle Stragi”.

Grande soddisfazione da parte del direttore del Conservatorio Nicolini Maria Grazia Petrali: “Il nostro Conservatorio è orgoglioso di essere presente all’importante evento del 2 Agosto in cui l’orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal maestro Jaume Santonja, eseguirà il brano di Davide Tramontano, giovane talento compositivo allievo della professoressa Barbara Rettagliati. Le più vive congratulazioni per questa prestigiosa affermazione”.