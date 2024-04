DeLineare, le opere realizzate nelle scuole in mostra dal 13 al 21 aprile a Palazzo Farnese

DeLineare – Il disegno come strumento creativo, educativo, progettuale, la mostra rimarrà aperta dal 13 al 21 aprile 2024 allo Spazio Mostre di Palazzo Farnese. L’evento è organizzato dalle associazioni Cinemaniaci e Arci Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, Gruppo Libertà, Leroy Merlin e Sergio Anelli Illustratore, che verrà inaugurata sabato 13 aprile nello Spazio Mostre della cittadella farnesiana.

La mostra ha lo scopo di promuovere e valorizzare gli esiti dei laboratori di disegno, fumetto e cinema realizzati negli ultimi anni in diverse scuole di Piacenza e provincia. Nell’ambito dell’iniziativa, il pubblico potrà apprezzare le oltre 140 tavole esposte e avrà l’occasione di partecipare a diverse attività gratuite: proiezioni cinematografiche, incontri con autori e attività laboratoriali aperte a tutti.

Orari di apertura della mostra DeLineare



Martedì, mercoledì e giovedì: 10-13 e 15-18.

Venerdì, sabato e domenica orario continuato 10-18.

Lunedì chiuso.

Inaugurazione

Sabato 13 aprile alle ore 17.

Gli appuntamenti in programma

Martedì 16 aprile, ore 20.30

1895 CINECOMICS

Proiezione del film “La terra dei figli” (Italia, 2021) regia di Claudio Cupellini, con Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran. Liberamente tratto dall’omonimo graphic novel di Gipi. Il film, ambientato in un mondo post-apocalisse, è una storia di formazione dura e cupa, dove un ragazzo, rimasto solo, inizia un viaggio alla ricerca di qualcuno che possa leggergli le parole scritte dal padre su un quaderno. Incontrerà diversi personaggi, tra cui la Strega e il Boia.

Mercoledì 17 aprile, ore 17

“ABC del disegno”

Workshop a cura di Sergio Anelli, illustratore e visualizer. Laboratorio per ragazzi e adulti. Il disegno a matita, i diversi tipi di carta, l’utilizzo della prospettiva, l’importanza dell’anatomia, il disegno applicato al fumetto, alla pubblicità e all’insegnamento sono alcuni dei temi del workshop di disegno base.

Giovedì 18 aprile, ore 17

1895 CINECOMICS

“Nulla dies sine linea: la pratica del disegno dall’antichità ad oggi”

Incontro con Antonio Iommelli, direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese.

Il disegno come svago, strumento lavorativo ed espressione artistica, dallo schizzo al bozzetto, agli scarabocchi sul retro delle opere. Partendo dal Rinascimento – quando la pratica del disegno raggiunse il suo apice – si indagherà tale produzione fino ai primi decenni del XX secolo, periodo in cui, acquisendo piena dignità e autonomia, il disegno diventa gesto e segno dell’artista.

​

Venerdì 19 aprile, ore 17

“L’animazione digitale”

Incontro con Franco Tassi, fondatore di TaxFreeFilm, casa di produzione di spot pubblicitari in CGI. Come nasce uno spot pubblicitario realizzato in 3D, l’ideazione, la produzione e la distribuzione. Come si lavora in uno studio di creatività con la tecnologia CGI. Il mestiere del digital director.

Sabato 20 aprile, ore 17

Presso Spazio Le Rotative, via Benedettine, 66 Piacenza

1895 CINECOMICS

“Il graphic journalism e il fumetto classico”

Incontro con Lorenzo Bolzoni, senior designer di Bao Publishing e Giovanni Freghieri, disegnatore di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.

Il graphic journalism di Zerocalcare raccontato da chi ne cura l’edizione, passando per il graphic novel di ultima generazione e il fumetto classico. Un incontro tra due generazioni di operatori del fumetto e dell’editoria per capire come funziona il mondo del racconto per immagini disegnate.

Domenica 21 aprile, ore 16

1895 CINECOMICS

“Cinema per bambini”, workshop a cura dell’associazione Cinemaniaci. Per bambini da 8 a 12 anni accompagnati. Come funzione il linguaggio del cinema spiegato ai bambini: dalla scala dei campi e dei piani all’alfabeto che si usa per fare i film incrociando i generi cinematografici. Un piccolo workshop per imparare le basi del cinema anche con il disegno.​