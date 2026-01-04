Desenzano – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

4 Gennaio 2026
I biancorossi recuperano tutti gli infortunati e con un Manuzzi in più affrontano lo scontro diretto della prima giornata di ritorno, nel tentativo di proseguire la striscia vincente che dura ormai da 5 turni

Ascolta Desenzano – Piacenza su Radio Sound, la radio ufficiale dello sport piacentino e del Piacenza Calcio. CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

Le probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2). Ribero, Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, D’Agostino e Manuzzi. All. Franzini

Il pre gara

Desenzano-Piacenza, è subito scontro diretto. Franzini: “Una sfida tra due squadre forti e in fiducia. Manuzzi? Può darci una grande mano” – AUDIO

