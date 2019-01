Di Carlo sul match di Treviso, “La Bakery basket per vincere deve fare una grande prestazione difensiva

Una Bakery Piacenza rinfrancata è pronta a partire alla volta di Treviso. Dopo la convincente vittoria contro la Baltur Cento, nella quale tutto il roster ha risposto presente, i biancorossi provano a cercare continuità al PalaVerde di Treviso. Nell’anticipo che andrà in scena sabato sera alle 20:30, Piacenza proverà a cercare continuità sul parquet della seconda in classifica che all’andata s’impose per 79-92.

Coach Gennaro Di Carlo

“La statistica casalinga (solo due sconfitte) e la classifica confermano il valore di questa squadra. Sono un team che punta all’obbiettivo grosso e sicuramente rimpolperanno la casella stranieri dopo l’uscita di Wayns. Inoltre hanno una batteria di italiani che conoscono bene il campionato e una grande struttura fisica. Troveremo una formazione ostica, che vorrà rifarsi in casa dopo aver perso contro l’Assigeco due settimane fa. Detto ciò, noi proveremo a riproporre l’impatto caratteriale, e con lo stesso piglio cercheremo di infastidire Treviso”.

Per vincere a Treviso bisognerà elevare al massimo le nostre qualità e al tempo stesso fornire una grossa prestazione difensiva. In veneto dovremo difendere ancora meglio ed essere perfetti offensivamente. Se questo succederà, le possibilità di vittoria si alzeranno”.

Alan Voskuil della Bakery basket

“Contro la Baltur è stata una splendida vittoria di squadra. Per buona parte dei 40’ abbiamo espresso un ottimo livello di pallacanestro, e la nostra durezza mentale è stata eccellente. È veramente una gioia giocare in casa di fronte al nostro pubblico. Il mio rendimento ne guadagna parecchio” (21.6 pts, con il 55% da 3).

Come si batte Treviso.