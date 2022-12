Telethon, parte la maratona della solidarietà: un dicembre ricco di iniziative per sostenere la ricerca

La copertina della campagna 2022, spiega il coordinatore provinciale Bertuzzi prof. Italo, è “facciamoli diventare grandi” e la risposta che sto ricevendo è meravigliosa. All’invito a mobilitarsi per sostenere la ricerca stanno rispondendo in tanti con grande entusiasmo. Volontari , P. A. CROCE BIANCA , Associazioni, Azione Cattolica, Farmacie, Edicole, Supermercati, Parrucchieri, SI.NA.GI., in mille modi diversi, organizzando un punto di raccolta del “cuore di cioccolato” in città e provincia, creando un evento, passando parola tra amici, parenti e colleghi. Ognuno vuole dare il proprio contributo, cioè offrire il proprio tempo a Fondazione Telethon e supportare, concretamente, le persone che convivono con una malattia genetica rara o senza diagnosi. L’obiettivo è arrivare alla cura delle malattie rare grazie alla ricerca scientifica di eccellenza. In trentun anni Telethon ha investito in ricerca oltre 623 milioni di Euro, finanziati 2.804 progetti, con 1.676 ricercatori coinvolti.

Sempre attivo è il numero solidale 45510. La Maratona Rai avrà luogo dal 10 al 18 dicembre.

Nella nostra provincia è possibile donare, fino a tutto dicembre e ricevere un cuore di cioccolato (offerta minima 12 Euro), una coccola di frutta (offerta minima 6 Euro), una candela (offerta minima 6 Euro) nei seguenti punti:

Piacenza – ACI, Via Maculani n. 36;

Piacenza – EDICOLE: Marco, Viale Dante, Denise, Via F.lli Alberici, Bissi, Strada Farnesiana n. 24;

Piacenza – AZIENDA AGRICOLA L’ORTO, Strada Farnesiana 233;

Piacenza – SIAE Viale Sant’Ambrogio ,19;

Piacenza – Farmacia Dallavalle, Viale Dante;

Bobbio – EDICOLA MAGAZINE, Piazza S.Francesco;

Castell’Arquato – EDICOLA SILVIA Via Dante Alighieri n. 44;

Fiorenzuola d’Arda – CONCESSIONARIA BUSSANDRI SRL, Via Umbria 7/9;

Fiorenzuola d’Arda – ZAK STUDIO Via Melchiorre Gioia n. 18;

Ottone – EDICOLA LUCIANO Piazza della Vittoria n. 30;

Rivergaro – FARMACIA DOTT. ANDENA;

San Polo – SUPERMERCATO F.LLI AMABILE.

BANCHETTI

8 dicembre – Castelvetro P.no, mercatino dell’antiquariato;

7 dicembre – Caorso, Via Marconi;

17 dicembre – Gossolengo, SUPRMERCATO SIGMA;

17 dicembre (pomeriggio) Podenzano presso Cafè Senorita;

17 dicembre – Piacenza – CONAD Via Modonesi n. 6;

17 e 18 dicembre – Piacenza – CONAD BESURICA – PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA;

17 e 18 dicembre – Piacenza – P.zza Cavalli – PALAZZO INA – fronte MAX MARA;

18 dicembre, ore 10 – Piacenza – esibizioni di ARTI MARZIALI con il MAESTRO BOTTINI, presso il Centro Sportivo Farnesiana

18 dicembre – Calendasco – Parrocchia ed Amministrazione Comunale;

18 dicembre – Monticelli d’Ongina fronte scuole

AZIONE CATTOLICA

Anche quest’anno l’Azione Cattolica, sottolinea la presidente provinciale dott.ssa Ilaria Massera, sarà impegnata a dare senso e sostanza “all’alleanza “ per il bene che la vede coinvolta con Telethon nelle parrocchie e nelle piazze di tutta Italia. Un’alleanza che mette insieme persone, che favorisce dialogo e confronto e guarda ai pazienti, alle famiglie e ai ricercatori che, attraverso il loro lavoro, possono restituire una speranza sempre più concreta alle persone che convivono ogni giorno con una malattia genetica rara. Sul territorio piacentino aderiscono diverse parrocchie con modalità differenti.

Fiorenzuola d’Arda, distribuzione tra volontari parenti e conoscenti;

Niviano di Rivergaro, presso la Chiesa Parrocchiale;

Piacenza, presso Comunità delle tre Chiese;

Piacenza, presso Parrocchia di Sant’Antonio;

San Rocco al Porto presso la Chiesa Parrocchiale.

Per aderire alla campagna di Natale come volontario o per acquistare prodotti solidali contattare il numero 3495152019 o scrivere a volontari@telethon.it

Un gesto semplice, l’acquisto di un cuore di cioccolato , che porterà nelle case qualcosa di buono e per la ricerca sarà un segnale davvero importante.

Bertuzzi ringrazia di vero cuore volontari, donatori e tutte le persone generose che testimoniano, in questo particolare momento, generosità, altruismo e lungimiranza.