Raccoglie donazioni per una finta associazione di sostegno ai disabili, nei guai truffatrice 20enne

Nella giornata di ieri, una cittadina romena di 20 anni è stata denunciata dall’Ufficio Volanti poiché sorpresa ad effettuare la cosiddetta “truffa dei falsi invalidi”.

Durante la mattinata, alla questura di Piacenza erano arrivate diverse segnalazioni provenienti dalla zona di Piacenza Expo sulla presenza di una donna sospetta.

Le Volanti sono intervenute sul posto in poco tempo trovando una giovane che alla vista delle pattuglie ha tentato con gesti frettolosi di nascondere qualcosa.

Fermata e controllata, gli agenti l’hanno trovata in possesso di un volantino riportante la sigla di una finta associazione a sostegno dei disabili e con un modulo per la donazione, sul quale erano presenti firme ed importi di presunte donazioni già effettuate.

Condotta in Questura, la donna, con altri precedenti simili, è stata denunciata per truffa. E nei suoi confronti la questura ha avviato le procedure per l’adozione del foglio di via da Piacenza.

Per opportuna divulgazione, al fine di evitare ulteriori truffe, perpetrate approfittando della generosità e buona fede dei piacentini, si allega il modulo utilizzato e sequestrato ai truffatori, invitando chiunque fosse stato tratto in inganno a sporgere denuncia presso la Questura.