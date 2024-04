Disostruzione pediatrica, Stragliati (Lega): “Formare famiglie, insegnanti e studenti”

“Riconosciuto il ruolo fondamentale della prevenzione, è necessario investire ulteriormente sulla formazione delle famiglie e anche degli alunni delle scuole secondarie relativamente alla diffusione della conoscenza delle manovre salvavita pediatriche. Una necessità urgente, alla luce del fatto che il soffocamento da corpo estraneo costituisce una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni. Si consideri solo che il dato a livello europeo ha raggiunto i 500 decessi all’anno, mentre in Italia il dato si attesta a 50 decessi/l’anno, pari al 27% dei decessi accidentali nei minori”.

E’ il concetto ribadito dal consigliere regionale della Lega, Valentina Stragliati, nell’ambito dell’audizione – richiesta dalla leghista e dal collega di partito e vicepresidente della commissione Sanità, Daniele Marchetti, del Dott. Michele Clemente, della Dott.ssa Cristiana Madoni e del Dott. Marco Squicciarini, in merito ai progetti regionali per le manovre salvavita pediatriche.

Stragliati, che ha “espresso gratitudine per l’attenzione garantita alla tematica e ha riconosciuto il ruolo del collega Marchetti nel promuovere l’argomento sia nella legislatura attuale che in quella precedente” nel corso del proprio intervento ha insistito “sull’importanza della disostruzione e rianimazione pediatrica e sulla necessità di migliorare le risorse e la formazione dedicate a questa tematica.

La leghista ha evidenziato “l’importanza di distinguere le manovre salvavita pediatriche da quelle per gli adulti, sottolineando la necessità di materiali e approcci formativi specifici per il primo gruppo”. Ha citato l’esempio di un evento a Piacenza tenuto da personale altamente qualificato, in cui è stata utilizzata attrezzatura appositamente progettata per bambini, e ha proposto diverse iniziative per coinvolgere attivamente le famiglie, gli insegnanti e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, come l’inclusione di corsi durante l’orario scolastico e la possibilità di assegnare crediti formativi agli studenti partecipanti, oltre a rilasciare una certificazione di rianimazione Blsd al termine delle scuole superiori.

Stragliati ha quindi sottolineato “il valore educativo di queste attività, non solo per quanto riguarda la salute fisica, ma anche per sviluppare l’empatia e la capacità di prendersi cura degli altri”.

Infine, ha concluso esprimendo “soddisfazione per l’audizione e auspicando ulteriori miglioramenti nella prevenzione delle problematiche di ostruzione pediatrica, con l’obiettivo di ridurre al minimo i casi di decesso tra i bambini a causa di tali problemi”.