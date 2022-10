Corso gratuito per diventare un tecnico esperto nella promozione della tradizione enogastronomica regionale, iscrizioni fino al 23 ottobre – AUDIO

Un progetto importante di crescita che unisce cultura, amore per il territorio e possibilità di trovare lavoro nel settore. Sono aperte fino al 23 ottobre le iscrizioni allo IAL di Piacenza (telefono: 0523 75 17 42) per partecipare al corso gratuito per diventare un tecnico esperto nella promozione della tradizione enogastronomica regionale. L’iniziativa si rivolge agli appassionati di enogastronomia e prodotti tipici tra i 18 e i 65 anni. Il corso prevede 800 ore complessive di cui 300 di stage. Le date, ancora provvisorie, vanno dal 8 novembre 2022 al 30 luglio 2023.

I contenuti del corso, partono proprio dalla conoscenza del territorio – Spiega la referente del progetto Carola Orsi di IAL – ed è una buona opportunità per poi trovare lavoro nel settore oppure per specializzarsi ulteriormente per chi sta già lavorando in questo campo e vuole maggiori opportunità o creare nuove reti professionali.

Si parlerà molto anche di comunicazione e di social nel corso

Il Digital Marketing è sicuramente uno dei contenuti che svilupperemo maggiormente. E’ imprescindibile ormai questa strada. Dai social network fino al web e l’e-commerce, quindi tutto quello che può servire per far conoscere il nostro prodotto in maniera digitale.

Informazioni sul sito di IAL Emilia Romagna.

