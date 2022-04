Dolci pasquali con ingredienti scaduti, nei guai pasticceria piacentina: sequestrati prodotti per 24 chili

Controlli a tappeto da parte dei NAS di Parma in occasione delle festività pasquali. Sotto la lente dei carabinieri, in particolare, gli esercizi alimentari. Problematiche sono state riscontrate anche nel Piacentino. In particolare, gli operatori hanno sequestrato 24 chili di ingredienti scaduti, che sarebbero stati utilizzati comunque dai titolari per la produzione di dolci. Si tratta di cioccolato, frutta candita, aromatizzanti e sciroppi. Oltre al sequestro, i carabinieri hanno provveduto a elevare una sanzione di 2 mila euro per i proprietari della pasticceria.

Nei guai anche i gestori di un panificio. In questo caso le materie prime sono risultate in regola, ma le condizioni igieniche dei locali sono risultate non idonee. I rappresentanti dell’attività sono stati invitati a risolvere la situazione rendendo gli ambienti a norma.