Il grande cuore del CPAE: donazione da 3 mila euro all’associazione Sonia Tosi e alla sua battaglia per la guida responsabile

Il Club Piacentino auto e motoveicoli d’epoca (CPAE), ieri 27 novembre, in occasione del pranzo sociale, ha devoluto un assegno di 3 mila euro all’associazione “Sonia Tosi Odv” per sostenere le iniziative che la stessa associazione sta promuovendo per la sicurezza stradale e la guida responsabile.

L’associazione “Sonia Tosi” nasce per iniziativa dei genitori di Sonia Tosi, la ragazza investita e uccisa il 2 agosto 2021 mentre viaggiava in sella a una vespa insieme al fidanzato Daniele Zanrei. A travolgerli un automobilista ubriaco. L’associazione nasce proprio per ricordare Sonia, Daniele e tutte le vittime di omicidio stradale, sensibilizzare alle tematiche relative alla sicurezza stradale e fornire assistenza a vittime e sopravvissuti a gravi incidenti stradali”. Questa in sintesi la mission generale.

L’associazione ha come finalità: