Donne, corso di autodifesa per dire no alla violenza. Sgorbati: “Si faranno approfondimenti anche dal punto di vista psicologico” – AUDIO

Donne, corso di autodifesa per dire no alla violenza. Sgorbati: “Si faranno approfondimenti anche dal punto di vista psicologico”. Il Comune di Piacenza ha presentato l’iniziativa promossa dall’associazione “I Draghi” e dal Centro Antiviolenza “La città delle donne” – Telefono Rosa Piacenza.

Dare consapevolezza alle donne – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Federica Sgorbati – anche del tipo di reazione che possono avere nel momento in cui dovessero subire un’aggressione. In particolare quando parliamo di aggressioni intendiamo quelle dentro e fuori casa. Infatti abbiamo visto nel periodo di lockdown quanto siano stati frequenti purtroppo i casi di violenza nelle mura domestiche, quindi questo corso permetterà di acquisire consapevolezza nelle proprie capacità. Non è richiesta una particolare prestanza fisica, perché si faranno degli approfondimenti anche dal punto di vista psicologico. Perché nel momento in cui ci troviamo di fronte a un aggressore, già soltanto la reazione della donna è un momento importante. Tante volte è sufficiente anche un particolare tono di voce o una certa postura. Grazie a questo atteggiamento si stabilisce una distanza.

Il corso intitolato “La consapevolezza delle donne” si terrà il 26 marzo, il 2 e 9 aprile dalle 14 alle 18 alla palestra Lomazzo in via Giordani.