Dopo il tamponamento l’auto prende fuoco, la conducente riesce a mettersi in salvo

Dopo lo schianto l’auto prende fuoco. I fatti sono accaduti intorno alle 17 lungo la strada Provinciale 587, nei pressi di Cortemaggiore. All’incrocio per la strada che conduce a Muradolo si è verificato un tamponamento tra una vettura e un furgone: in seguito all’impatto, l’auto, condotta da una donna di 37 anni, ha iniziato a prendere fuoco.

La conducente è riuscita a lasciare l’abitacolo prima che fosse troppo tardi, restando illesa. Qualche lesione, invece, per l’uomo di 60 anni alla guida del furgone, il quale è stato condotto al pronto soccorso in condizioni non gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza il tratto stradale interessato dal sinistro.