“Dove ci meritiAmo”: la Bakery Piacenza lancia la campagna abbonamenti 2021/22

Abbiamo tifato e sostenuto la nostra squadra del cuore, rimpianto quei momenti di festa al palazzetto e atteso con impazienza il ritorno alla normalità.



Il distacco cori e dai colori biancorossi è finalmente terminato: non vediamo l’ora di rivedervi sugli spalti, al posto che meritate, al NOSTRO fianco!

Esattamente DOVE CI MERITIAMO, dove il grande cuore ci ha portato: in SERIE A2 e dove porterà ognuno di voi a tifare per i BIANCOROSSI in questa fantastica stagione!



FINALMENTE DOPO UNA STAGIONE A PORTE CHIUSE, i tifosi biancorossi meritano di stare sulle gradinate del PalaBakery!

Al via la campagna abbonamenti della Bakery Basket Piacenza per la stagione 2021/22. Una stagione speciale, un grande ritorno nel secondo campionato italiano un’altra stagione di A2.

Prima fase dal 22/08 al 12/09

In questa prima fase la società ha deciso preventivamente di mettere in vendita n.600 posti, corrispondenti al 35% della capienza del palasport.



I prezzi sono rimasti pressoché invariati rispetto alla stagione 2019/20 e presentano un risparmio rispetto al prezzo intero;

Sono incluse

Gare di regular season

Gare di Supercoppa

Bakery Point che consente di accedere agli sconti presso i nostri partner (elenco completo sul sito: http://www.bakerybasket.it/page/998957764711/bakery-point)

Eventi esclusivi con la squadra

Abbonamento newsletter con novità e curiosotà sulla squadra

ABBONAMENTO STAGIONALE 100€

Sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso la sede del Palabakery in Largo Anguissola 1

Modalità di Prenotazione

Online compilando il modulo di richiesta abbonamento al seguente link: https://bit.ly/Campagna_Abbonamenti_Bakery

Modalità di Ritiro

Le nuove tessere saranno ritirabili ed acquistabili presso gli uffici Bakery Basket di Largo Anguissola 1 (Palabakery) prenotando l’appuntamento tramite apposito link: https://calendly.com/bakery-basket/ritiro-abbonamenti-bakery