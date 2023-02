Droga pronta per essere spacciata, una denuncia e un arresto

Un 59enne sorpreso con addosso 5 dosi di cocaina e qualche grammo di hashish, denunciato. Oltre 230 grammi di hashish, invece, ed altra droga trovata in casa di un 41enne, arrestato.

Una denuncia ed un arresto legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti ieri pomeriggio da parte del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda.

In centro, nel primissimo pomeriggio, nella cittadina della Val d’Arda un equipaggio del Radiomobile ha fermato, controllato e sorpreso un uomo di 59 anni con addosso circa 3 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dosi, e qualche grammo di hashish. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio, invece, sempre a Fiorenzuola d’Arda in una zona periferica, altro equipaggio del Radiomobile insieme ai colleghi della Stazione di Lugagnano Val d’Arda, fermavano per un controllo un 41enne mentre era alla guida della propria autovettura. Sul posto è stato trovato in possesso di tre involucri termosaldati del peso complessivo di poco più di 230 grammi che contenevano hashish. Presso la propria abitazione, invece, sono stati trovati ulteriori 140 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana, circa 8 grammi di cocaina e circa 3 grammi di ecstasy in cristalli, oltre che bilancini e materiale vario per il confezionamento in sottovuoto della droga. E’ stata sequestrata tutta la droga, il materiale per il confezionamento e l’autovettura. Il 41enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e riportato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza previsto per la giornata odierna.