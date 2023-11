Blitz in un boschetto di Borgotrebbia, spacciatori fuggono alla vista degli agenti: sequestrati hashish e 7500 euro

Nel pomeriggio del 18 novembre le Volanti della Questura hanno neutralizzato una postazione di spaccio in località Borgotrebbia. Nel primo pomeriggio è pervenuta in Sala Operativa una segnalazione di presunto spaccio presso una porzione boschiva in località Borgotrebbia.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, dopo un’attività di perlustrazione in pattuglia, hanno deciso di effettuare a piedi una accurata ricerca all’interno dell’area boschiva.

Nascosti tra la vegetazione hanno sorpreso due giovani, verosimilmente nordafricani, che si sono dati rapidamente alla fuga non appena notata la presenza dei poliziotti. I due hanno fatto perdere le tracce tra i fitti arbusti.

A quel punto i poliziotti hanno perlustrato la vasta area, constatando la presenza di un piccolo “appoggio di fortuna” utilizzato quale bivacco e postazione di cessione.

Tra i resti di un pasto frugale, carica batterie e rotoli di cellophane abbandonati a terra, gli agenti hanno trovato un grande masso collocato in una posizione anomala. Al di sotto dello stesso hanno trovato e sequestrato circa 7.500 euro raccolti in mazzette avvolte in piccole buste di plastica.

Hanno trovato anche dei bilancini di precisione e sostanza stupefacente: circa 40gr di hashish.

Sono in corso accertamenti della Squadra Mobile diretti all’individuazione dei due spacciatori.