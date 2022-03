È clima derby! Scazzola: “Ci sarà grande rispetto”, Tabbiani: “In palio punti pesanti” – AUDIO

Ci siamo! È tempo di Derby! Dopo l’1-1 dell’andata (con tante polemiche), Piacenza e Fiorenzuola torneranno faccia a faccia. I biancorossi, padroni di casa, arrivano alla sfida forti del roboante 3-0 in casa del Renate: una vittoria convincente. La squadra di Tabbiani, invece, si è arresa per 3-0 alla Pro Patria, ma prima del pesante KO ha messo insieme 4 risultati utili consecutivi.

Purtroppo c’è stato poco tempo per preparare il derby, ma questa situazione accumuna tutte le squadre. Il Fiorenzuola sta facendo un ottimo campionato, in campo ci sarà grande rispetto. Affrontiamo una squadra a cui sono molto affezionato, sono molto contento di vederli fare bene. La loro forza è il collettivo: esattamente come noi.