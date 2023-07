Amaldi L’Italiano con Corrado Calda il monologo dedicato al grande fisico piacentino – AUDIO

Amaldi l’Italiano, la lunga lettera all’amico Enrico Fermi con Corrado Calda, è il monologo dedicato al grande fisico piacentino Edoardo Amaldi, scritto da Calda e Giusy Cafari Panico direttrice artistica del Festival Radici e Identità: Cristoforo Colombo un viaggio attraverso le culture. Lo spettacolo è per sabato prossimo 29 Luglio alle ore 21 in Piazza Sant’Ambrogio a Bettola realizzato con il contributo della Banca di Piacenza.

Amaldi l’Italiano il monologo

“Uno spettacolo che stiamo portando in giro per l’Italia – spiega la coautrice Giusy Cafari Panico – con mio marito Corrado Calda, che oltre ad essere coautore del monologo ne è l’interprete, dal 2017 con il suo esordio a Piacenza. Nel 2018 lo abbiamo rappresentato al Globe del Cern di Ginevra con l’introduzione sul palco di Fabiola Gianotti, una rappresentazione che ci ha dato nel tempo tantissimo soddisfazioni”.

Uno spettacolo con tante repliche in Italia e Europa

Lo spettacolo è nato grazie all’interesse dello scienziato piacentino Lucio Rossi, il testo ha la supervisione della dott.ssa Adele La Rana e del prof. Gianni Battimelli dell’ Università La Sapienza di Roma nonché del Prof. Ugo Amaldi figlio di Edoardo. Tante anche le repliche a Piacenza Teatro Gioco Vita, a Carpaneto Piacentino dove è nato Edoardo Amaldi, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, Università La Sapienza di Roma, Università Federico II di Napoli, Festival della Scienza di Genova (Teatro della Tosse), Festival della Scienza di Cagliari, ed è stato in stagione in diversi teatri italiani.

Amaldi l’Italiano la sua figura

“Edoardo Amaldi è stato uno dei fisici della storia non solo Italiana ma internazionale – racconta Giusy Cafari Panìco – era nel famoso gruppo dei ragazzi di via Panisperna, con Enrico Fermi ma anche con Maiorana, Pontecorvo, Segre insomma i famosi scienziati di Roma che hanno fatto gli studi sull’atomo, sulla pila atomica per cui Enrico Fermi avrebbe vinto il Nobel. Amaldi che era di Carpaneto è stato un personaggio molto interessante perchè è stato l’unico a rimanere in Italia dopo la seconda guerra Mondiale.

Edoardo Amaldi uno scienziato dimenticato

Pur avendo la possibilità di andare all’estero a studiare con Enrico Fermi a Chicago, preferì rimanere per creare dal nulla la nuova fisica Italiana che era stata devastata dalla guerra. E’ stato tra i fondatori del CERN, dell’ESA, è stato anche un genio oltre che pacifista, un uomo all’avanguardia con i suoi studi sulle onde gravitazionali. Un personaggio di cui forse anche colpevolmente l’Italia si è un po dimenticata”. Con questo spettacolo l’idea degli autori è di sopperire alla dimenticanza e rinsaldare la sua memoria.

Il Festival continua

“Il Festiva riprenderà il suo percorso dopo ferragosto – anticipa Cafari Panìco – com altri appuntamenti molto interessanti. Riprenderemo con lo studio sull’emigrazione con una serie di appuntamenti, ci sarà un concerto di cantanti lirici Ucraini diretti da Patrizia Bernelich nela chiesa principale di Bettola, un incontro con la comunità la comunità Ecquadoriana che rappresenta una dei gruppi più diffusi a Bettola e prima ancora, il 18 agosto ci sarà un incontro sulla emigrazione con la Direttrice d’orchestra piacentina Patrizia Bernelich e Roberto Boiardi Presidente di Bettola Nel Mondo. Nel programma del festival aanche la presentazione del mio libro la fidanzata d’America, una serie di appuntamenti che arriveranno a settembre quando ci sarà anche un incontro sulla emigrazione futura tratta dai testi di Isaac Asimof”.

Informazioni

Sabato 29 luglio allre ore 21 in piazza Sant’Ambrogio in scena il monologo Amaldi l’Italiano testo di Giusy Cafari Panìco e Corrado Calda sul palco l’attore Corrado Calda. Lo spettacolo è l’ultimo della prima parte del Festival Radici e Identità: Cristoforo Colombo un viaggio attraverso le culture, organizzato in collaborazione con l’Associazione Muselunghe APS, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bettola e la Regione Emilia Romagna. Il festival riprenderà dopo ferragosto.