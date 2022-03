L’imprenditrice piacentina Elena Pedrazzini protagonista del programma di Rai Uno “Senato&Cultura”

L’imprenditrice piacentina Elena Pedrazzini è stata oggi sabato 5 marzo, alle ore 12 in diretta su Rai 1 tra le protagoniste ospiti di “Senato&’Cultura”, trasmesso in diretta nell’Aula di Palazzo Madama. Ad aprire il ventesimo appuntamento di “Senato&’Cultura” è stata la Presidente Casellati, quindi il prestigioso format, condotto da Eleonora Daniele, ha dato spazio alle testimonianze delle protagoniste, donne che esprimono la loro eccellenza in diversi ambiti della cultura, dell’arte e delle professioni e che hanno scritto storie di successo al femminile.Nell’emiciclo si sono infatti esibite la cantautrice Annalisa, l’attrice Francesca Reggiani e la pianista Gloria Campaner; si è tenuto un confronto con tre grandi giornaliste in rosa -Monica Maggioni, Mariarita Grieco e Giovanna Botteri- e sono state intervistate la ricercatrice del CNR Marina Cretich e l’imprenditrice Elena Pedrazzini che, alla vigilia dell’8 marzo, sono state chiamate a riflettere sul quesito “Il futuro è donna?”.

Nel suo intervento Elena ha affermato che “Esiste un ’tocco’ femminile, anche nel lavorare: l’attenzione, la delicatezza e l’amore del far bene le cose”.

Elena Pedrazzini, maturità scientifica al Liceo Respighi di Piacenza (100/100), laurea con lode in Economia alla Bocconi (corso di laurea quadriennale in Economia per le Arti, la Cultura, la Comunicazione – 110 e lode), è fondatrice e Ceo di Twin Studio, agenzia creativa e casa di produzione specializzata nella Moda e nell’Arte, con sede a Milano, ed è Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e Consigliere del gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda.

A questo link è possibile vedere l’intera trasmissione: https://www.raiplay.it/video/2022/03/Senato–Cultura-Il-futuro-e-donna-f0f8722f-952c-484d-8b0d-8978fafa7131.html