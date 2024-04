Elezioni comunali a Pontedellolio, Tiziana Lavalle candidata a sindaco con la lista “Ponte Viva”

“Si chiamerà “Ponte Viva”, la lista civica che scenderà in campo alle prossime elezioni comunali a Pontedellolio. Candidato sindaco è Tiziana Lavalle, dirigente sanitaria in pensione.

LA NOTA DI “PONTE VIVA”

Sarà l’alternativa che verrà proposta agli elettori e che è stata preparata negli incontri avvenuti negli ultimi due mesi. Il logo ha il colore della passione, quella che anima il gruppo che ci sta lavorando, e mostra in primo piano quello che è diventato e riconosciuto simbolo del nostro Paese: le antiche fornaci”

Chi siamo

Siamo un gruppo di cittadini che, partecipando alle prossime elezioni amministrative, intende agire per sviluppare sempre di più il nostro paese, perché Ponte dell’Olio sia sempre luogo di benessere per chi ci abita, chi ci lavora, chi viene a trovarci. Alcuni di noi hanno già ricoperto in passato ruoli attivi nell’amministrazione del comune, tanti sono alla loro prima esperienza e portano entusiasmo e freschezza.

Dove siamo

Da alcune settimane, ci ritroviamo presso i locali attigui alle fornaci per condividere le idee e le proposte che alla fine sottoporremo alla valutazione della comunità. Questi incontri, che continueranno per tutto il mese di aprile, sono aperti a tutti, perché vogliamo ascoltare i cittadini e le Associazioni che già rendono ricca la nostra comunità. Insieme vogliamo delineare soluzioni possibili e realizzabili, studiare come cogliere ogni opportunità di sviluppo per il nostro paese. Vogliamo individuare le azioni che possano disegnare il ruolo futuro di Ponte dell’Olio nella comunità della Val Nure.

Nei prossimi giorni ci troverete anche in borgata e in piazza.

Il nostro candidato sindaco

E’ Tiziana Lavalle, dirigente sanitaria in pensione. Perché Tiziana? Perché ha visione, perché abbiamo condiviso con lei valori e proposte, perché pensa che Ponte Dell’Olio abbia bisogno di nuove opportunità. Perché è pacata ed un pensiero aperto. Perché nei 24 anni trascorsi in paese ha sempre pensato a Ponte Dell’Olio come “famiglia”. Perché intende dare una possibilità di cambio di velocità a Ponte Dell’Olio, al suo territorio, alla sua comunità.

Il comune che vogliamo

È vivace, con una costante tensione allo sviluppo, che faccia sentire vivo e partecipe ogni cittadino.

E’ accogliente, attento alla bellezza del paesaggio, delle proprie architetture, dei propri luoghi storici.

E’ ospitale e plurale: deve far si che ogni idea e ogni persona trovi il suo giusto spazio.

E’ un comune in grado di offrire condivisione, opportunità, serenità, sicurezza.

E’ un comune che pensa in un modo diverso se stesso, la propria capacità imprenditoriale, che anticipa le innovazioni perché sa coglierle.

E’ un comune con al centro la cultura, la solidarietà, la salubrità dell’ambiente.

Vogliamo proteggere il torrente e le nostre colline.

Vogliamo sempre “la persona al centro”: garantire ai fragili, ai bisognosi di supporto, alle famiglie in difficoltà, anche temporanea, un interlocutore certo in materia di servizi sociali, servizi sanitari in collaborazione con la l’Azienda Usl e la sanità privata presente sul territorio.

Vogliamo un Comune, nel suo insieme amministrativo, tecnico e politico, che si comporti come facilitatore, promotore, creatore di reti e di opportunità: un occhio al futuro, un orecchio al bisogno, un cuore per accogliere, una mano per sostenere.

Il programma elettorale

E’ pronto: è l’insieme delle azioni che in questi giorni di lavoro e studio abbiamo già individuato e sarà arricchito con le proposte che i cittadini vorranno farci se, in linea con i valori che abbiamo condiviso.

Lo presenteremo a tutti, utilizzando ogni canale di comunicazione, ma soprattutto, parlando e spiegando le nostre motivazioni nei punti di incontro che stiamo organizzando e che saranno presenti nei giorni che ci separano dalle elezioni. Ogni osservazione e suggerimento sarà oggetto di attenta riflessione nel nostro gruppo di lavoro.