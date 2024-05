Elezioni comunali, Valentina Casarola si candida ad Alseno

Valentina Casarola scende in campo alle prossime elezioni comunali con la lista UniAmo Alseno.

“Ho deciso di candidarsi alla carica di Sindaco perché’ negli ultimi anni, in modo particolare con l’arrivo del Covid è aumentata la mancanza di un supporto alla cittadinanza, le amministrazioni locali specialmente in comuni piccoli come Alseno dovrebbero essere a fianco del cittadino diventando così un supporto, praticando un ascolto attivo e mettendo al centro le persone e non i personalismi”.

“Vorrei insieme alla mia squadra poter dare ad Alseno la possibilità’ di migliorarsi, un territorio come quello alsenese può diventare un fiore all’occhiello nella provincia di Piacenza.”

Sarà inaugurato Domenica 12 maggio alle ore 11 in Alseno capoluogo in via Roma 218 il Point della

squadra di UniAmo Alseno.

“Sarà un momento di presentazione e di socialità dove verrà illustrato il programma che ha visto la squadra impegnata nell’ultimo anno, toccando tutte le materie che gli alsenesi hanno segnalato con grande partecipazione”

Inoltre verranno illustrati due progetti sponsorizzati dalla Squadra di cui uno sponsorizzato dalla candidata Sindaco Casarola.