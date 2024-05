Elezioni comunali, Tiziana Lavalle presenta la sua squadra: “Partecipazione per il futuro di Pontedellolio”

La lista Ponte Viva informa che i candidati per il Consiglio Comunale sono: Mario Azzali, Rebecca Boselli, Giuseppe Fogliazza, Donata Venturi, Giorgio Beltrani, Giulia Villa, Giancarlo Cappellini, Nicole Risposi, Celestina Giraldi, Lucia Lusardi, Lucia Zaffignani.

Mario Azzali, Donata Venturi, Giuseppe Fogliazza, Giancarlo Cappellini hanno già avuto precedenti esperienze amministrative. Gli altri candidati, invece, se saranno eletti, saranno alla prima esperienza, una bella prova di senso civico e di partecipazione alla costruzione del futuro della comunità

Tra i punti del programma

Valorizzare i cammini, i percorsi trekking e di ippo-trekking esistenti, geolocalizzare quelli non lo sono, e completarli con l’indicazione di punti di ristoro, di alloggio e di possibilità di acquisto di vini eprodotti locali.

Formare guide escursionistiche per accompagnare gruppi nei cammini/trekking e collegare i gestori che promuovono iniziative di percorsi e circuiti (anche in moto) a livello provinciale, regionale e sovraregionale al fine di inserire in essi il nostro territorio;

ampliare l’offerta del Centro Sportivo Cementi Rossi. Tale area deve diventare promotrice di benessere per la comunità e i visitatori. In quella sede, l’unione di attività motoria e buon cibo, a km 0, potrebbe creare opportunità nuove. La presenza di educatori sportivi di differenti discipline, in collaborazione con il CONI, potrebbe far diventare il Centro Sportivo un luogo di preselezione di talenti. Saranno valutate le possibilità disponibili per garantire una fruizione degli impianti su un arco di tempo più esteso nel corso dell’anno, con il duplice obiettivo di migliorare l’offerta sportiva per i cittadini e di rendere più appetibile l’attività per potenziali gestori.

Le aree contigue alle Fornaci, simbolo di Ponte dell’Olio, diventeranno luoghi di aggregazione giovanile, in continuità o meno con le attività educative presenti. Il WIFI che alimenterà tutta l’area permetterà di creare “isole” di studio, di attività di gruppo a finalità culturali. Nella zona intorno alle Fornaci si potranno allestire aree di smart-working per facilitare il lavoro remoto senza i disagi che qualche volta sono presenti per la compresenza con altre persone nella propria abitazione, utilizzando moduli alimentati con energie rinnovabili per il riscaldamento della singola “isola di lavoro”.

Promuovere iniziative come “Summer wine taste”, un corso per apprendere l’arte della degustazione dei vini e prevenire il “binge drinking”, l’assunzione di importanti quantità di alcolici in breve tempo, fenomeno in crescita, che provoca l’intossicazione acuta da alcol negli adolescenti e giovani adulti.