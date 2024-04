Elezioni comunali, a Rivergaro scende in campo Giuseppe Repetti

Sono Giuseppe Repetti, 47 anni, geometra libero professionista, cresciuto ad Ancarano, vivo e lavoro a Rivergaro. Papà di un figlio e una figlia adolescenti, sportivo “compulsivo” in particolare mi piace pedalare tra i sentieri del nostro territorio, ho allenato squadre di calcio giovanile e ricoperto il ruolo di istruttore/presidente del “River Basket”.

In gioventù sono stato animatore dell’oratorio parrocchiale e delle vacanze comunitarie oltre ad aver militato nelle fila della “Pubblica Assistenza S. Agata” e lavorato alle dipendenze di imprese locali quali “Giordanino S.P.A” e “Rebecchi Multimedia”.

Ho accettato la richiesta di un gruppo di concittadini a candidarmi come capolista alle prossime elezioni amministrative, proponendoci come alternativa all’attuale (e storica) maggioranza.

La “Civica Rivergarese”, in via di definizione, è aperta a tutti coloro i quali abbiano desiderio di portare un contributo alla vita del paese e vedrà l’apporto di alcuni consiglieri uscenti oltre che di persone con varie esperienze professionali che desiderano confrontarsi con la realtà amministrativa.

I punti del programma

Saranno tanti i punti all’interno del nostro programma, sicuramente daremo importanza alle politiche giovanili, cercando di stimolare l’aggregazione e il pensiero critico di ragazzi e ragazze che saranno il futuro della comunità. Inoltre ci poniamo l’obiettivo prioritario di migliorare l’organizzazione dei servizi comunali, soprattutto per quando riguarda l’ufficio tecnico: fondamentale, oltre che per la manutenzione del patrimonio immobiliare e della viabilità e dell’edilizia privata, anche per portare a termine criticità che si trascinano da parecchio tempo quali piscina coperta, palestra di Niviano, collaudo di lottizzazioni, durata dei cantieri ecc. e in vista di nuove “sfide” quali la redazione del piano urbanistico generale e l’ammodernamento della s.s. 45.

Tra i molteplici argomenti da gestire, vi è la bonifica dall’amianto delle coperture degli edifici scolastici per salvaguardare la salute e la sicurezza di studenti e personale scolastico; porremo massima attenzione alle sollecitazioni e problematiche che giungono dalle frazioni; Niviano aspetta da tempo le piste ciclabili, di cui l’Amministrazione uscente ha dato notizia di progetto anni fa, ma nulla è stato messo in cantiere: ci impegneremo per la loro realizzazione.

È inoltre nostra intenzione manutenere e promuovere la rete sentieristica per incentivare il turismo slow e valorizzare le bellezze naturali che il nostro territorio offre.

Ci batteremo per ridurre e rimodulare la TARI che pesa sulle tasche di famiglie e attività produttive.