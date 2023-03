Lavoratori delle Poste, la Cisl vince le elezioni RSU

“Chiara conferma del consenso dei lavoratori postali per il sindacato di settore della CISL. Anche in occasione di questa tornata elettorale per l’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto, l’SLP , Sindacato lavoratori poste, si è affermato come sindacato preferito e di riferimento nell’Azienda Poste in tutta la provincia di Piacenza“.

Nelle giornate del 28 e 29 marzo i lavoratori postali hanno espresso il voto. Per l’occasione si sono allestiti due seggi fissi, uno in via Allevi, nel centro di recapito di Piacenza, e uno presso la posta centrale in via Sant’Antonino. Inoltre, per permettere la più ampia partecipazione dei lavoratori gli organizzatori hanno allestito anche cinque seggi mobili i quali hanno fatto sosta presso tutti gli uffici della provincia: da Ottone a Ferriere, da Morfasso a Castelvetro dando la possibilità a tutti di esprimere la propria preferenza. L’affluenza è stata alta, intorno all’85%

Ad urne aperte la lista SLP CISL ha ottenuto il 45.45% delle preferenze aggiudicandosi 5 seggi RSU su 11 seggi disponibili. Il sindacato autonomo Failp Cisal ha ottenuto 3 seggi, Uilposte 2 seggi, e un seggio SLC CGIL.

“Anche in questa occasione la presenza sul territorio e la tutela dei lavoratori postali ci hanno premiato, ha notato la Segretaria Slp CISL Raffaella Viano, c’è stata una riconfermata volontà di partecipazione dei lavoratori che hanno dimostrato di avvertire la forte esigenza di esprimersi sui modelli organizzativi interni e sulla contrattazione, aderendo alla proposta della CISL”.