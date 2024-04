Elisabetta Farnese: sposa determinata e stimata regina chiude la rassegna “Inverno Farnesiano”.

Elisabetta Farnese: sposa determinata e stimata regina, è il titolo dello spettacolo di danza di questo week end a Palazzo Farnese a Piacenza. Si chiude così la rassegna “Inverno Farnesiano”, il ciclo di eventi collaterali alla mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”.

Elisabetta Farnese lo spettacolo e le informazioni

Lo spettacolo, è in programma sabato il 6 aprile con due spettacoli previsti alle ore 18 e 19.15. Ricordiamo che l’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0523/492658 info.farnese@comune.piacenza.it.

Coinvolte nello spettacolo le scuole di danza piacentine Tersicore, Choros e Alive Dance Studio e racconterà tre momenti della vita di Elisabetta Farnese: il matrimonio per procura con il Re di Spagna, il viaggio per per raggiungere il suo sposo e l’arrivo in Spagna con i festeggiamenti della corte.

Elisabetta Farnese Nozze per procura: a Parma si festeggia

Si ripercorre la vicenda di Elisabetta Farnese, che il destino volle Regina di Spagna! Una volta partita da Piacenza si reca a Parma, nell’altro palazzo del suo ducato dove riceve la proposta di matrimonio. Nel sontuoso palazzo fervono i preparativi per le nozze in grande stile anche se Elisabetta si sposa per procura. Tuttavia il salone delle cerimonie si anima di dame e nobili venuti da ogni parte del Ducato per assistere alla prima fase dei festeggiamenti. Si dia allora inizio alle danze e i musici compongano le musiche più belle per far danzare le bravissime damigelle!

Viaggio verso la Spagna: un incontro sgradevole

Elisabetta, terminati i ricevimenti parmensi, si mette in viaggio verso il suo sposo. Con armi e bagagli, cortigiane, dame e cavalieri, si sposta dall’Italia e attraverso i Pirenei giunge in Spagna. Prima di arrivare a Madrid alla corte del re incontra, secondo il cerimoniale, la favorita del re, la principessa Orsini. Il loro incontro è tutt’altro che piacevole, anzi sfocia in una vera lite fatta di sdegno e conclamata reciproca antipatia. Sguainate le spade, la regina impone il suo volere e fa allontanare la Principessa. Così con il campo libero da potenziali rivali, si rimette in cammino verso il suo Re!

Finalmene alla corte spagnola: si corona il sogno di Elisabetta

Nel palazzo reale il re Filippo è impaziente di conoscere finalmente la sua sposa. Quando la regina arriva a corte viene accolta con tutti gli onori. I saloni del palazzo reale si vestono a festa, uscendo così da un periodo nefasto per il re ed il suo popolo. Subito dame e damigelle si prodigano affinchè Elisabetta si senta accolta ed amata. Subito quindi la festeggiano con danze e musiche tratte dalla tradizione spagnola. In questa atmosfera festosa, si conclude la storia di una giovane Farnese, che partita da Piacenza divenne Regina di Spagna!

Elisabetta Farnese i protagonisti

Alive Dance Studio

Direzione: Elena Baderna, Antonio Taglia

Coreografie: Danila Corgnati, Ottavia Marenghi

Danzatrici: Emilia Arrigoni, Chiara Bassanini, Elena Betta, Carla Cavalli, Giulia Ciulla, Sonia Di Mauro, Elizabeth Ehimen, Antonella Ferrari, Matilde Fumi, Elena Janeva, Carla Losi, Charlize Mazzotti, Eleonora Roma, Isabella Taseva

Choros accademia di balletto

Direzione: Marcela Azzali

Coreografie: Marcela Azzali

Danzatrici: Laura Biasini, Valeria Ferrari, Gaia Dallavalle, Lucrezia Mangiarotti, Maria Vittoria Mosconi, Laura Pisani, Martina Rossi, Emma Sichel, Sofia Sichel, Irene Valente

Tersicore A.E.D.&S.

Direzione: Tiziana Marzaroli

Coreografie: Tiziana Marzaroli

Danzatrici: Martina Belli, Alice Bellocchio, Martina Bermuca, Sofia Boldrini, Ike Bushi, Martina Cervini, Sara Ceka, Giulia Cozzi, Carolina Degiorgi, Alice Delpanno, Sofia Fedco, Zoe Ferrari, Giorgia Fontanella, Emma Grieco, Erilu’ Ghidotti, Alice Guastoni, Matilda Guastoni, Sofia Improta, Arianna loppolo, Serena Lecini, Giulia Lodigiani, Valentina Marafetti, Maya Mattioli, Beatrice Montersino, Lara Negri, Alice Novara, Rebecca Orlandi, Beatrice Poggi, Maria Emanuela Prota, Francesca Rossi, Martina Ruo, Sofia Russo, Chiara Tinelli, Sofia Tinarelli, Andrea Tavanti.

Voci Narranti: Michela Cassinelli, Sofia Ravacchia