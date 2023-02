Emicrania, colpisce oltre 1 persona su 10. Il Dott. Conti (Casa di cura Piacenza): “Punto sulla medicina integrata, senza farmaci” – AUDIO

Emicrania, colpisce 1 persona su 10. il Dott. Raffaele Conti della Casa di cura Piacenza ha parlato del tema a Radio Sound durante l’Open Day, promosso dalla Fondazione Onda e dedicato al tema dell’emicrania. Una patologia considerata in Italia a livello numerico come la terza per frequenza e seconda per disabilità. In particolare colpisce quasi il 12% della popolazione, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne (dati Oms).

L’approccio che seguo – commenta il Dott. Raffaele Conti – sta nell’utilizzare la medicina integrata che si avvale della riflesso terapia. In particolare cerco di integrare il lavoro dei colleghi della medicina ufficiale, senza sovrappormi a essi. Il mio è un lavoro senza farmaci. E’ un lavoro di diagnosi e terapia. In quanto riesco con tecniche particolari, come l’auricoloterapia, a fare una diagnosi molto precisa delle problematiche connesse all’emicrania.

E’ una diagnosi di tipo pressorio – prosegue Conti – elettrica sempre sul sistema auricolare che permette poi di effettuare subito dopo una terapia consequenziale. Questa dà grossi risultati. Nel giro di poche sedute il paziente potrebbe avere un beneficio, eventualmente integrato anche con una terapia farmacologica somministrata dai vari centri per le cefalee che esistono in Italia.

Emicrania, colpisce oltre 1 persona su 10 – AUDIO INTERVISTA