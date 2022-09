Caro energia, tenere la temperatura a 19 gradi fa dimagrire? La dietista piacentina Monica Maj: “Il freddo è utile, ma l’azione sui termosifoni non fa perdere peso” – AUDIO

Caro energia, tenere la temperatura a 19 gradi fa dimagrire? La domanda sorge spontanea dopo l’intervento sul Messaggero di Alfredo Pontecorvi, professore ordinario di endocrinologia alla Cattolica del Sacro Cuore e primario al Policlinico Gemelli. Secondo l’esperto la temperatura ideale per il nostro benessere è proprio di 19 gradi. Inoltre per il professore la situazione, che dovremo adottare nei prossimi mesi per contrastare il caro energia, potrebbe farci anche perdere qualche chilo di troppo.

Il tema è stato posto a Radio Sound alla dietologa piacentina. Monica Maj. In linea teorica è vero il freddo aiuta. Il Professore ha detto una cosa corretta perché il metabolismo energetico viene influenzato da vari fattori e tra questi le basse temperature. Uno studio del 2017 dell’Università di Ginevra ha spiegato che la composizione della flora batterica nel nostro intestino può cambiare a seconda della temperatura. Detto questo, non è possibile affermare che possiamo dimagrire abbassando la temperatura dei termosifoni. In particolare perché a questa situazione dobbiamo comunque accompagnare uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta.

Il freddo però aiuta

Si, secondo un altro studio, vivere in una casa fredda contribuisce a mantenere il peso sotto controllo. Questo è vero. In particolare perché grazie alle basse temperature il grasso bruno, quello che attinge dalle nostre riserve di grasso, lavora di più. Quindi consumiamo di più. Però ripeto, non si può dire che si dimagrisce automaticamente tenendo la temperatura a 19 gradi, perché non è proprio così.

Inverno, tenere la temperatura a 19 gradi fa dimagrire? La dietista piacentina Monica Maj – AUDIO