Wilhelm Reich Energia Orgonica e benessere, Convegno sabato 20 aprile a Piacenza allo Spazio Tesla – AUDIO

Wilhelm Reich Energia Orgonica e Benessere è il tema del Convegno di Sabato 20 aprile alla Volta del Vescovo in via Moizo Romolo 78 a Piacenza. Promossa da Walter Vioni e Spazio Tesla sarà l’opportunità di ascoltare il relatore e studioso Ingegner Roberto Maglione e per scoprire i prototipi realizzati fino ad ora seguendo i progetti di Reich da Walter Vioni o costruiti con delle migliorie. L’appuntamento è dalle 9 alle 17.

Energia Orgonica, che cos’è

“L’energia orgonica è quell’energia così chiamata dal suo scopritore Wilhelm Reich – spiega Walter Vioni promotore dell’incontro con lo Spazio Tesla – si tratta sostanzialmente dell’energia che permea e circonda tutti noi e si trova ovunque nell’Universo. Anche Spazio Tesla, Marco Todeschini, gli avevano dato nomi diversi, ma sostanzialmente si parlava della stessa cosa”.

Audio intervista a Walter Vioni

Energia Orgonica, come si Misura

“L’ energia Orgonica è misurabile attraverso delle strumentazioni apposite – racconta Vioni – che vengono fabbricate in Canada e che sono utilizzate dal’Ingegner Roberto Maglione, studioso di Reich da 40 anni, quando facciamo le prove e i monitoraggi sui nostri esperimenti. Si tratta di apparati ad alta sensibilità che danno i parametri di energia vitale, Bio energia. Tutto quello che noi vediamo e tocchiamo, ha un livello di energia”.

Energia Orgonica le strumentazioni

“Io con le strumentazioni che costruisco – anticipa Walter Vioni – mi occupo di riprendere le invenzioni di Reich per ricostruirle o cotruirle modificate e migliorate, molto spesso uso un test elettrico per verificarne la differenza di potenziale che c’è.

Energia Orgonica Ingegner Roberto Maglione

“L’Ingegner Roberto Maglione studioso da più di 40 anni di Wilhelm Reich – Anticipa Vioni – sarà relatore dell’incontro e con lui faremo una combinata in cui io presenterò i miei prototipi realizzati fino ad ora mentre Roberto terrà la conferenza in cui i partecipanti potranno fare domando o approfondire, sarà una giornata dedicata a Reich ai suoi studi, alla sua figura e all’evoluzione delle sue invenzioni”.

Energia Orgonica le applicazioni per il benessere

“L’energia Orgonica è nata come miglioria per il benessere – indica Vioni – è utilizzata per ripristinare la bio energia di tutti gli esseri viventi non soltanto dell’uomo. Reich era un medico psicanalista e si concentrò sulle malattie dell’uomo, ciò non toglie che tutte queste applicazioni possono essere utilizzate anche per altro, io ad esempio che lavoro in viticultura lo applico alle viti, ho notato che certe patologie di queste piante sono in totale regressione, facendo dei test ispirati al 100% alle invenzioni di Reich”.

Il vino Orgonico

“Il vino orgonico nasce da una mia idea e di Roberto Maglione – racconta Vioni – tutto è cominciato nel 2018 cotruendo due botti orgoniche che non esistono in commercio, le abbiamo costruite in azienda, all’interno ho inserito il vino e ho fatto il processo di affinamento orgonico. L’articolo con il report sarà reso pubblico a brevissimo, non è altro che il risultato di sei anni di monitoraggio e ricerca sull’andamento del processo orgonico rispetto ad un parallelo con un vino non sottoposto al procedimento, ma anche da quelli presi al supermercato per capire qual’è l’energia di ogni vino e del processo orgonico, monitoraggio che prosegue tuttora”.

Informazioni

Sabato 20 aprile a Piacenza alla Volta del Vescovo in via Moizo Romolo 78, convegno dal titolo Wilhelm Reich energia Orgonica e benessere. Orario dalle 9 alle 17 viene richiesto un contributo associativo di 30 euro. Informazioni sul sito di Spazio Tesla , iscrizioni attraverso la mail info@soaziotesla.it oppure chiamando Laura al 347 4875534 oppure Walter al 351 8479305.