Lo chef 4 Stelle Michelin Enrico Bartolini onora la coppa piacentina DOP alla “Cena Dei Mille”

A questa edizione della “Cena dei Mille” a Parma – che ha visto il centro storico della città trasformarsi in un ristorante gourmet a cielo aperto con una tavola lunga 400 metri che ha accolto mille ospiti in un percorso enogastronomico d’eccellenza – i Salumi DOP Piacentini hanno svolto il ruolo di apripista in Piazza Garibaldi con le loro proposte di aperitivo/antipasto.

Nel corso della manifestazione, il team del Consorzio di tutela ha incontrato lo chef pluristellato Enrico Bartolini che ha espresso il suo particolare apprezzamento per la Coppa Piacentina. “È stato motivo di orgoglio aver incontrato Bartolini perché la sua dichiarazione di apprezzamento ha costituito per noi una sorta di promozione sul campo da parte dell’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del MUDEC – Museo delle Culture di Milano – dichiara Roberto Belli direttore del Consorzio di Tutela che prosegue – altro motivo di soddisfazione è stato l’aver potuto proporre la degustazione dei Salumi DOP Piacentini in versioni originali e facili da preparare, quali Coppa Piacentina/pesca nettarina, Salame Piacentino/uva bianca e nera, Pancetta Piacentina su panino all’olio”.