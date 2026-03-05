Esperienza in Mediaset per Gaia Flore Miss Piacenza 2024: “Sto seguendo il mio sogno”. La giovane piacentina, ospite su Radio Sound, ha ringraziato il suo manager, Stefano Soncina, che la sta affiancando in queste nuove importanti esperienze che si stanno succedendo dopo i titolo di due anni fa.
Dopo i primi passi in ambito locale, per Gaia si stanno aprendo porte importanti a livello nazionale, come quelle di Mediaset. Sto seguendo il mio sogno. Ultimamente ho partecipato a una puntata di Striscia la Notizia, mentre ora sono impegnata con il programma “Scherzi a parte”. Sto conoscendo molte persone famose e sto apprezzando la loro cortesia. Infatti a differenza di quello che si dice,sono molto disponibili e coinvolgono anche noi giovani alle prime armi.
Che ragazza è fuori dal lavoro Gaia?
Sono molto solare, vivace, sempre piena di vita, forse a volte anche troppa. Infatti non mi fermo mai e non c’è niente che mi ferma. Non mi spaventano le difficoltà, anzi, sono molto cocciuta e voglio arrivare dove penso di poter arrivare.
Che musica ascolti?
Principalmente ascolto musica spagnola, anche perché ho iniziato da un anno a ballare baciata e salsa, quindi per me quelle melodie mi rappresentano. A Sanremo invece ho seguito Elettra Lamborghini.