“Essere giovani a Piacenza”, Marisa Anconelli di Iress sull’indagine: “Ci siamo posti in ascolto, non è emersa una visione unica” – AUDIO

“Essere giovani a Piacenza”, Marisa Anconelli di Iress sull’indagine: “Ci siamo posti in ascolto, non è emersa una visione unica“.

Martedì 30 aprile, dalle 14 alle 17.30 circa, il Laboratorio Aperto del Carmine in piazza Casali ospiterà l’incontro pubblico di presentazione dell’indagine effettuata dall’Istituto Iress, su affidamento dell’Amministrazione comunale, “Essere giovani a Piacenza: visioni, fruizioni, desideri. Una ricerca-azione sulla condizione giovanile”.

L’obiettivo della ricerca – spiega Marisa Anconelli responsabile di IRESS – è quello di porsi in ascolto delle voci di ragazze e ragazzi della città. Cerchiamo di capire soprattutto come vivono sul territorio. In particolare come si muovono, che luoghi e frequentano e che interessi hanno. Per le interviste è stato scelto un metodo di approfondimento qualitativo. Significa che siamo andati ad ascoltare i giovani e non ci siamo affidanti a un questionario.

Cos’è emerso dalle risposte?

Non è emersa una visione unica, ma tante sfaccettature diverse. Difficile trovare un’intervista uguale all’altra, c’è tanta varietà. C’era anche voglia di dire il proprio pensiero. Hanno detto delle cose molte interessanti della città.

L’evento

E’ aperto a tutti i cittadini interessati e si rivolge in primo luogo al target della ricerca (che ha interloquito con un campione rappresentativo della fascia d’età tra i 16 e i 29 anni) e a coloro che operano a contatto con il mondo giovanile.

Il programma

Ai saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi seguirà una sintetica illustrazione del report realizzato, a cura delle ricercatrici Iress Marisa Anconelli, Rosella Piccini, Greta Nicodemi, Maria Rimondi e Anna Maria Bertazzoni. I presenti sarano quindi invitati a partecipare a uno dei diversi workshop incentrati, rispettivamente, su spazi della città, comunicazione e lavoro.

Alle 17.15 è previsto il momento conclusivo con la presentazione di tre progetti e strumenti che il Servizio Piacenza Giovani e l’Amministrazione comunale stanno portando avanti in risposta anche ad alcune delle sollecitazioni espresse dalle ragazze e dai ragazzi intervistati: la mappa dei servizi, le iniziative dedicate al lavoro e all’orientamento (“A tempo” e “Piacenza al quadrato” in particolare, accanto ad “Orientagiovani”), nonché il Bilancio Partecipativo dell’ente.