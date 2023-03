Evade dagli arresti domiciliari per vendicarsi di chi aveva pestato lo zio, portato in carcere

Evade dai domiciliari per vendicare un’aggressione allo zio. Protagonista un cittadino straniero, condannato in via definitiva agli arresti domiciliari pe reati contro il patrimonio. La sera del 15 marzo il soggetto è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un locale. Lì aveva intenzione di vendicarsi del ferimento di suo zio, occorso la sera precedente.

Nella circostanza, dopo essersi travisato con cappuccio calato sul volto, aveva minacciato un soggetto che riteneva coinvolto nell’aggressione e danneggiato con una spranga la sua macchina, per poi darsi alla fuga all’arrivo della Polizia.

L’uomo è stato quindi denunciato per evasione, minacce aggravate, porto abusivo di armi e danneggiamento.

Dopo quanto accaduto l’uomo è stato condotto in carcere.