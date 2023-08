Evade dai domiciliari per fare colazione al bar, denunciato

L’uomo 33enne era agli arresti domiciliari, è stato intercettato dai carabinieri di Lugagnano Val d’Arda.

I carabinieri durante il consueto giro di controllo lo hanno trovato di mattina presto al bar di piazza Casana a Lugagnano Val d’Arda dove tranquillamente al bancone stava consumando la sua colazione, incurante della prescrizione a lui impostagli di uscire dalla propria abitazione se non per andare a lavorare a Carpaneto Piacentino in un locale pubblico. Il 33enne, è stato quindi denunciato per evasione all’Autorità Giudiziaria per evasione.