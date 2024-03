Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 1 aprile 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a lunedì 1 aprile 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 25 marzo

Si rinnova anche quest’anno la tradizione del Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza, giunto alla 38ª edizione. L’appuntamento è per lunedì 25 marzo, alle 21.15, nella Basilica di San Savino.

L’antichissima tradizione de “Il ballo dei bambini”, che affonda le proprie radici fin nel Medioevo, si rinnova anche quest’anno il 25 Marzo dalle 15 alle 17, in Santa Maria di Campagna a Piacenza, grazie ai

frati custodi del Santuario. Un rito che da generazioni è vissuto e sentito dai piacentini, che ancora

accompagnano i bimbi di tutte le età a ricevere la benedizione, facendoli “sollevare” dai frati innanzi

all’effige della Madonna.

Sempre in Santa Maria di Campagna a Piacenza è prevista l’apertura straordinaria della Salita al Pordenone. Previsti due turni con accompagnamento culturale alle ore 15.30 e 16.30.

Si svolge a Piacenza presso il Teatro Filodrammatici la Tappa di Selezione della decima edizione del Premio Scenario infanzia e adolescenza rivolto a progetti originali e inediti destinati alla scena infantile o adolescenziale,promosso dall’Associazione Scenario ETS in collaborazione con Teatro Gioco Vita e con il contributo di MiC Ministero della Cultura. L’appuntamento lunedì si svolge dalle 14 alle 17.20.

Martedì 26 marzo

Tappa di Selezione della decima edizione del Premio Scenario infanzia e adolescenza, a Piacenza presso il Teatro Filodrammatici l dalle ore 9.30-17.30.

Mercoledì 27 marzo

Serata tutta al femminile al Piacenza Jazz Fest. Due musiciste infatti sono le protagoniste del penultimo concerto del cartellone principale, in programma mercoledì 27 marzo al Milestone Live Club (via E. Parmense, 27) in doppio set. Protagoniste la chitarrista Eleonora Strino, mentre ad aprire la serata sarà invece sarà la cantante Licia Lapenna.

Tappa di Selezione della decima edizione del Premio Scenario infanzia e adolescenza, a Piacenza presso il Teatro Filodrammatici l dalle ore 9.30-12.

Giovedì 28 marzo

Settimana Santa le celebrazioni nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio.

Venerdì 29 marzo

Settimana Santa le celebrazioni nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio.

Sabato 30 marzo

Settimana Santa le celebrazioni nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio.

Domenica 31 marzo

Settimana Santa le celebrazioni nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio.

Lunedì 1 aprile 2024

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ciclo di esposizioni Sul Guardare a XNL Arte, visite guidate fino al 30 giugno.

Mostre

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

Fino al 7 aprile alla Galleria Alberoni è visitabile la mostra “Silenzio. L’enigma del verso. Il Cristo di spalle di Omar Galliani in dialogo con l’Ecce Homo di Antonello da Messina“.

Rimane aperta al pubblico sino a lunedì 13 maggio, la mostra “Dopo 13 anni sono tornati… in formato ridotto!”, dedicata ai dinosauri e allestita presso la sede del Museo di Storia Naturale in via Scalabrini 107.

Omaggio a Luciano Ricchetti, fino 20 aprile 2024 all’Associazione Amici dell’Arte Via Verdi 13, Piacenza.

Jorit all’asta a Piacenza alla Galleria d’aste Iori. Di Jorit tra gli street artist più noti del pianeta. I piacentini avranno il privilegio di ammirare alcune opere di questo artista esposte in vetrina alla Galleria Iori casa d’aste di viale Dante Alighieri 32 dove resteranno esposte fino al 30 marzo.

E’ aperta fino al 21 aprile la Mostra TERREDACQUA al Centro culturale Aldo Braibanti (Ex Macello) – Largo Gabrielli – Fiorenzuola d’Arda.

Castell’Arquato celebra Gianfranco Asveri con una mostra personale a Palazzo del Podestà. La mostra rimane aperta fino al 12 maggio 2024.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.