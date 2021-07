Ex ospedale militare, la Regione chiama il governo: “Necessario un recupero”. Venerdì il ministro Gelmini in visita

L’ex ospedale militare di Piacenza potrebbe ben presto essere riportato a nuova vita. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a margine della conferenza stampa dedicata al nuovo corso di laurea “Medicine and Surgery”. Non a caso, venerdì prossimo sarà a Piacenza il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, la quale visiterà la struttura.

LE PAROLE DI BONACCINI

“Noi abbiamo preso un impegno col ministero della Difesa e le Università e abbiamo detto che si deve effettuare un recupero. Candidiamo la struttura a progetti di finanziamento nazionali o attraverso fondi europei. Una valorizzazione che certamente rientra in quei progetti inerenti al tema della ricerca e della conoscenza, ma non solo. Qui si parla anche di politiche di transizione ecologica e rigenerazione urbana; ci sono spazi abbandonati, degradati che rischiano di generare fenomeni di insicurezza urbana e questi interventi contribuiscono a ricucire fratture urbanistiche. Una situazione che chiaramente non riguarda solo Piacenza”.

“Io sono fiducioso che nei prossimi anni anche questo progetto possa vedere la luce”.