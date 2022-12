FAI e Conservatorio Nicolini insieme per salvare Villa Verdi, un grande concerto e una raccolta firme “perché diventi patrimonio pubblico”

Un pomeriggio di musica all’insegna di Villa Verdi. Sabato 10 dicembre, a partire dalle ore 16, il Conservatorio Nicolini ospiterà un evento, in collaborazione con il FAI Emilia Romagna, per sostenere la raccolta firme affinché Villa Verdi diventi patrimonio pubblico.

Il FAI Emilia Romagna e il Conservatorio si uniscono infatti alle tante voci che si sono levate in queste settimane dalle musica e della cultura in generale, per sostenere la necessità di dare un futuro di fruizione alla villa museo di Sant’Agata di Villanova in provincia di Piacenza appartenuta al Maestro.

Il salone del Conservatorio accoglierà il pubblico per una prova aperta dell’orchestra tra musiche di Mozart e Verdi e per ammirare una partitura manoscritta di Verdi illustrata in esclusiva per l’occasione dalla professoressa Patrizia Florio.

L’evento gratuito è aperto a tutti. Sarà possibile firmare i moduli cartacei per Villa Verdi.

La raccolta firme prosegue fino al 15\12\2022 anche online sul sito www.iluoghidelcuore.it