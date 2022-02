Famiglia con bambini in fuga dall’Ucraina e diretta a Piacenza, l’appello: “Serve un alloggio per ospitarli” – AUDIO

“Anpas a livello nazionale si sta organizzando per gestire a breve un supporto alle popolazioni in modo organico. Ma in questo momento abbiamo un appello importante da lanciare”. Esordisce così Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas.

L’appello riguarda una famiglia ucraina che starebbe per raggiungere i confini polacchi per mettersi in salvo dalla guerra. Famiglia composta da sei persone, tra cui tre donne e due bambini di soli nove mesi e 3 anni. Questa famiglia è diretta a Piacenza e con ogni probabilità potrebbe raggiungere il nostro territorio domenica prossima, in serata.

“Facciamo appello a chiunque avesse un alloggio dove ospitare questa famiglia. Poi chiaramente con la generosità che contraddistingue la nostra provincia cercheremo di stabilizzarli e di contribuire in modo più strutturato, ma al momento queste sei persone cercano una possibilità di alloggio. Chiunque avesse disponibilità può contattare la nostra organizzazione al numero 3440079927 o scrivendo una mail all’indirizzo info@anpaspiacenza.it”.