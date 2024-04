A XNL ventitré giovani attori provenienti da tutta Italia, al via la bottega “Fare Teatro” con Fausto Russo Alesi

Grande fermento artistico al secondo piano di XNL Piacenza dove in questi giorni ha preso il via l’edizione 2024 di “Bottega XNL-Fare Teatro”, il percorso di Alta Formazione Teatrale della sezione Cinema e Teatro di XNL Piacenza diretta da Paola Pedrazzini, guidato dal Maestro di Bottega Fausto Russo Alesi.

Al bando nazionale lanciato a marzo (in un partecipato incontro con lo studioso Luciano Canfora e con lo stesso Russo Alesi), in poco meno di mese, hanno risposto oltre duecento giovani attori e attrici da tutta Italia.

Un’importante conferma del grande interesse suscitato dal progetto in termini sia quantitativi (l’altissimo numero di candidature) che qualitativi: il livello artistico dei candidati è infatti particolarmente elevato, al punto che il regista e docente Fausto Russo Alesi ha chiesto di poter ampliare la rosa dei corsisti rispetto ai venti originariamente previsti.

Il gruppo di giovani attori

Il gruppo degli attori e attrici selezionati è composto da 23 giovani dai 23 ai 39 anni, con una media d’età di 30 anni, tutti diplomati in affermate scuole di teatro d’Italia, come la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine o l’Accademia d’arte del Dramma Antico di Siracusa.

Provenienti da differenti regioni (in prevalenza da Lombardia, Lazio e Piemonte), sono arrivati a XNL nei giorni scorsi per prendere parte a questo percorso che fa di Piacenza un luogo di riferimento per la formazione teatrale. Bottega XNL – Fare Teatro, progetto innovativo capace di unire in sé alta formazione, produzione e fruizione artistica, vedrà la sua tappa finale nella realizzazione di un’inedita versione di Ifigenia in Aulide di Euripide, che andrà in scena in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia il 21, 22 e 23 giugno.

In questa prima settimana i giovani attori e le giovani attrici sono impegnati tutto il giorno al secondo piano di XNL per la prima fase del lavoro incentrata sul testo che Fausto Russo Alesi sta analizzando con loro. In aula anche la pluripremiata drammaturga Letizia Russo che appositamente per Bottega XNL-Fare Teatro, ha curato la traduzione inedita dell’Ifigenia di Euripide.

“Oltre ogni più rosea aspettativa”

«La risposta (sia in termini quantitativi che qualitativi) che ha suscitato Bottega XNL-Fare Teatro, dopo solo due anni di vita è superiore alle più ottimistiche aspettative e ripaga del tantissimo lavoro che comporta! – commenta Paola Pedrazzini, ideatrice e direttrice artistica di Bottega XNL– Già questi primi giorni di lavoro “a tavolino” dei bravissimi giovani attori e attrici, con Fausto Russo Alesi, che sta affrontando con loro il testo con grande profondità, insieme Letizia Russo, mi sono sembrati entusiasmanti!».

«È una grande soddisfazione vedere l’interesse e la partecipazione che riscontra il percorso formativo attivato nelle sezioni Teatro e Cinema del nostro Centro – commenta Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“A ben vedere, possiamo considerare Bottega XNL una scommessa vinta: in poco tempo ha saputo conquistare riconoscimenti di rilievo anche al di fuori del nostro territorio, attirando giovani di talento da ogni parte d’Italia e ottenendo esiti lusinghieri, come la nomination ai premi Ubu nell’ambito del sistema teatrale, o la partecipazione al festival del cinema di Venezia. Non stupisce che questa nuova edizione di Fare Teatro abbia già segnato un record, in termini di adesioni, tale da rendere necessario l’aumento dei posti a disposizione».

Attori da ogni parte d’Italia

Tra gli allievi scelti dal Maestro di Bottega, particolarmente nutrita risulta la componente romana, ma ci sono anche presenze dalla Sicilia, dalla Puglia e anche dalla Sardegna; molti partecipanti anche dalla Lombardia e una ragazza da Piacenza. Questo l’elenco completo dei virtuosi artisti: Giulia Acquasana (Giarratana, RG), Salvatore Alfano (Milano), Chiara Alonzo (Roma), Giuseppe Benvegna (Roma), Simone Di Meglio (Napoli), Jacopo Dragonetti (Frosinone), Marita Fossat (Torino), Sara Fulgoni (Piacenza), Alessio Iwasa (Milano), Pietro Lancello (Brescia), Sofia Longhini (Fano), Carlotta Mangione (Arezzo), Alberto Marcello (Milano), Ilaria Martinelli (Roma), Michele Marullo (Squinzano, LE), Irene Mori (Genova), Elena Orsini (Muravera, SU), Giovanni Raso (Torino), Giorgio Ronco (Riva, TO), Arianna Serrao (Roma), Chiara Terigi (Sesto San Giovanni, MI), Riccardo Francesco Vicardi (Melzo, MI) e Mattia Zavarise (Cornuda, TV).

“Un circuito virtuoso di formazione artistica e culturale”

“Fare Teatro” è una delle due anime di Bottega XNL, il progetto di formazione delle sezioni di Teatro e Cinema di XNL Piacenza, il Centro d’arte contemporanea, Cinema, Teatro, Musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e – insieme al suo corrispettivo cinematografico “Fare Cinema” – innesca e sintetizza un circuito virtuoso di formazione-produzione-fruizione artistica e culturale: dà vita cioè ad una progettualità laboratoriale (alta formazione) finalizzata a confluire non in un saggio o in un esercizio di stile ma in un’opera teatrale originale (produzione) che verrà presentata in prima nazionale al Festival di Veleia, restituita quindi alla comunità di spettatori nel rito collettivo del teatro (fruizione artistica).