Feralpisalò – Fiorenzuola: segui il LIVE della partita dalle ore 17:30

Alle 17:30 scatta la prima stagione dopo 19 anni di assenza del Fiorenzuola nel calcio professionistico. Al “Lino Turina” di Salò, i rossoneri allenati da mister Luca Tabbiani sono ospiti della Feralpi nella gara valida per la 1° giornata del campionato di Serie C girone A.

Segui FERALPISALO’ – FIORENZUOLA su RADIO SOUND a partire dalle ore 17:30.

Entrambe le formazioni sono pronte a tutto pur di portare a casa i tre punti. I valdardesi vogliono partire con il piede giusto nel nuovo campionato, forti anche della buona prestazione in quel di Chiavari contro la Virtus Entella in Coppa; mentre i Leoni del Garda di mister Vecchi sono una squadra solida, costruita per cercare la promozione in B, che, dunque, difficilmente desisterà.

Tra le fila del Fiorenzuola, Bruschi e Tommasini sono squalificati; Fiorini e Stronati, invece, sono fermi ai box per infortunio con il neo-acquisto Currarino che parte titolare nel tridente d’attacco insieme ad Arrondini e Mamona.

La probabile formazione dei rossoneri

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Zaccariello, Esposito, Palmieri; Currarino, Arrondini, Mamona. All. Tabbiani.

CLICCA QUI per il pre partita di Feralpisalò – Fiorenzuola