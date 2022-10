Urtato da una vettura, ferito ciclista. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in piazzale Libertà, all’imbocco di Stradone Farnese. Un ciclista, per motivi da chiarire, è stato travolto da una vettura ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il ciclista all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. Dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della polizia locale.