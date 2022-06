A Ferriere il 26 giugno Fiera di San Giovanni con il made in Italy dei Mercanti di Qualità.

Dalle 8.30 alle 19.30 nella nota meta di villeggiatura estiva si possono trovare i banchi di abbigliamento, accessori moda, calzature, intimo, biancheria per la casa, fiori e piante, prodotti enogastronomici, oggettistica e artigianato.

Una domenica di passeggio tra i capi di tendenza e le idee regalo, dove non mancano le proposte per difendersi dai raggi di sole, come i cappelli più trend del momento. Inoltre alle 16,30, grande divertimento per tutti con “L’isola delle Bolle”.

info: Facebook Mercanti di Qualità Piacenza