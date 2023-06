Risparmiare risorse per aiutare la Romagna alluvionata e segno di rispetto: l’Arma annulla la festa dell’anniversario

A seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell’Emilia Romagna, in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime, di solidarietà alle comunità colpite e di gratitudine per i tanti Carabinieri impegnati nelle operazioni di soccorso, oltre che per non distrarre risorse destinate a supporto delle zone alluvionate, il 5 giugno 2023 alle ore 10.00, i Carabinieri di Piacenza celebreranno il 209° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri attraverso un semplice, ma significativo momento di raccoglimento, e con la deposizione di un omaggio floreale presso il cippo in ricordo dei Carabinieri caduti presente presso la Caserma Paride Biselli. Nella sede del Comando Provinciale saranno presenti il Prefetto di Piacenza assieme ai Vertici delle Istituzioni cittadine e a una rappresentanza di Carabinieri che lavorano nella sede.