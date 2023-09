Festa del donatore, Avis premia 353 volontari: nel 2022 oltre 5 mila donazioni di sangue

AVIS Comunale Piacenza festeggia quest’anno premiando 353 avisini tra cui 4 donatori che si sono distinti per aver superato le 120 donazioni.

Domenica 1° ottobre si terrà la Giornata del Donatore 2023 con la premiazione dei soci che hanno meritato le benemerenze previste dallo statuto dell’Associazione.

La manifestazione avrà luogo presso il “Salone Parrocchiale di San Giuseppe Operaio” a Piacenza con il seguente programma:

ore 8.30 Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe Operaio;

ore 9.30 Interventi delle Autorità e relazione del Presidente;

ore 10.45 Premiazione dei Donatori;

al termine rinfresco.

È una mattina di festa organizzata per ringraziare i donatori, il Presidente Villa auspica che gli iscritti alla sezione cittadina partecipino numerosi.

I volontari premiati

Quest’anno saranno premiati 353 donatori: 138 con il distintivo in rame (3 anni di iscrizione ad Avis e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni ); 90 con il distintivo in argento (5 anni di iscrizione ad Avis e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni ); 52 con il distintivo in argento dorato ( 10 anni di iscrizione ad Avis e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni).

34 con il distintivo in oro ( 20 anni di iscrizione ad Avis e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni ); 27 con il distintivo in oro con rubino ( 30 anni di iscrizione ad Avis e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni ); 8 con il distintivo in oro con smeraldo ( 40 anni di iscrizione ad Avis ed almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni ); 4 con il distintivo in oro con diamante ( per aver superato le 120 donazioni ). È in crescita il numero dei nuovi donatori iscritti alla sezione, che nel 2022 sono stati 733, numero significativo che va a sostenere la raccolta associativa compensando il numero di donatori dimessi dalla sezione nel corso dell’anno.

Tra i premiati vanno segnalate numerose donatrici piacentine: ben 107, un esempio di generosità per la cittadinanza!

Nel 2022, gli avisini iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 5008 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine, in linea con i dati rilevati nel corso dell’anno precedente.

L’organizzazione italiana del sistema sangue è un’eccellenza nel mondo, grazie alla gratuità del dono garantisce cure mediche a tutti i pazienti che ne hanno necessità, con la donazione di plasma vengono realizzati farmaci salva vita di fondamentale utilità. Il Presidente Giovanni Villa ringrazia tutte le donatrici e i donatori della sezione Piacentina, che anche nei momenti difficili hanno sostenuto l’associazione con il loro gesto di generosità.