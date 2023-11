Festa del Torrone a Cremona, la 26° edizione propone degustazioni e appuntamenti fino al 19 novembre.

La storica manifestazione rinnova l’appuntamento a Cremona e porta tra le vie del centro storico della città tante attese novità e appuntamenti ormai divenuti tradizionali, tra i quali la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Poi spazio a degustazioni, visite guidate ma non solo. Infatti durante i giorni della manifestazione sono previsti workshop tematici per grandi e piccini, incontri culturali e ovviamente le immancabili maxi-installazioni.



Tra gli appuntamenti immancabili che da sempre accompagnano la Festa del Torrone ci sono le ormai

tradizionali premiazioni tra cui il Premio Bontà istituito per conferire un riconoscimento a chi ha dedicato il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo, e il prestigioso premio Torrone d’oro assegnato ad una figura di spicco che rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo e l’immancabile premio Ambasciatore del Gusto.



Festa del Torrone a Cremona 26° edizione

La Festa del Torrone è un’occasione imperdibile per rivivere l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti della tradizione dando alla città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo dolce caratteristico. Come ogni anno, saranno presenti produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale e faranno degustare il dolce simbolo della città in diverse declinazioni tutte da scoprire.

La kermesse è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia e annovera e conferma come sponsor: Sperlari srl, Rivoltini Alimentare Dolciaria srl, Vergani spa, Walcor spa, Pernigotti spa e il Centro Commerciale Cremona Po.

18 novembre

La storia sarà rivisitata in chiave pop sabato 18 novembre in un nuovissimo appuntamento dove la compagnia della Cavalcata dell’Assunta incanterà i visitatori con una sfilata di sbandieratori, tamburini e figuranti in costume storico del palio dell’Assunta di Fermo.

Il corteo percorrerà le vie del centro di Cremona arrivando poi in Piazza del Comune dove si svolgerà lo spettacolo che racconterà la storia di Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco Sforza e cognata di Alessandro, colei che diede alla luce a Fermo, nelle Marche, il futuro quinto Duca di Milano: Galeazzo Maria Sforza. Uno spettacolo formato da 7 atti, dove la voce narrante parlerà della vita di Bianca Maria Visconti da promessa sposa a 5 anni fino agli ultimi giorni, per trasmettere a tutti il grande valore della duchessa, in una storia molto antica che lega la città di Fermo a Cremona.

Il programma completo sul sito ufficiale.