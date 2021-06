Festa della Musica 21 giugno, maratona musicale al Nicolini

In occasione della Festa Europea della musica, prevista per il 21 giugno, il conservatorio Nicolini apre le sue porte per una maratona musicale che si protrarrà sino alle sera inoltrata. A mezzogiorno una classe di pianoforte proporrà lo spettacolo Summertime Music Recital mentre ad animare le ore pomeridiane, dalle ore 17, saranno gli allievi vincitori delle borse di studio 2020-2021 che si esibiranno da soli, o in formazioni cameristiche, proponendo uno spaccato di storia delle musica che spazia dal Rinascimento sino al primo Novecento.

Festa della Musica 21 giugno

Alle 21 salirà sul palco l’Ensemble Praetorius del Nicolini per eseguire estratti da Terpsichore Musarum, celebre collezione di “danze musicali” del Seicento. L’evento si svolgerà nella Sala dei concerti del Conservatorio e sarà aperto e gratuito per tutta la cittadinanza che voglia prenotarsi entro le ore 11 del giorno stesso all’indirizzo: https://porteaperteallamusica.eventbrite.it/

La prenotazione è obbligatoria alla luce e nel rispetto delle disposizioni in materia anti-covid.