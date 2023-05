Festa delle Rose a Trevozzo Val Tidone dal 2 al 4 giugno nella nuova Piazza Papa Giovanni XXIII.

Nel corso delle tre serate vi aspettano ottimi piatti della cucina piacentina: tortelli, pisarei e fasò, salumi DOP, coppa, salame, pancetta e poi spiedini, salamelle, l’imperdibile TAGLIATA e la tipica TORTE DELLE ROSE. Novità di quest’anno la “Picula ad Caval” piatto della tradizione piacentina più autentica. Il tutto accompagnato da ottimi vini della nostra VAL TIDONE.

L’intrattenimento

Apre “le danze” venerdì 2 Giugno PAOLO BERTOLI, Sabato 3 Giugno tutti in pista con DANIELE CORDANI. Si chiude in bellezza con l’orchestra di FRANCO BAGUTTI domenica 4 Giugno. Si balla su pista in acciaio, ingresso ad offerta.

Venerdì sera alle 19:45 aprirà gli spettacoli un’esibizione di danza, Domenica alle 18 aperitivo in Musica con i “Mellon”.

Pranzo e cena al coperto grazie alla tensostruttura! Gli stand apriranno dalle 19:30 tutte le sere, domenica invece i volontari vi accoglieranno fin dal mattino dalle 9 con PANINI CON IL COTECHINO, dalle 12:30 pranzo sotto il tendone.

Domenica 4 Giugno dal mattino per tutta la giornata in via Umberto I troverete mercatini della creatività e bancarelle con fiori, artigianato e prodotti tipici. Alle ore 11 la Santa Messa ela distribuzione delle rose benedette. Come ogni anno, nel corso della serata di domenica, ad ogni donna verrà donata una ROSA!

Informazioni

Infoline 0523 1823775

WhatsApp: +39 371 506 4964 | Pro Loco Strà Trevozzo Val Tidone WEB: https://www.prolocostratrevozzo.it/festa-delle-rose-2023.html

