Festa patronale e la Fiera di San Maurizio a Pianello il 22 e 23 settembre

Settembre ha quell’atmosfera ideale per vendere e comprare i prodotti della terra e anche per radunarsi intorno alle pietanze tipiche della tradizione. Questi sono gli ingredienti giusti della nuova edizione della Festa Patronale e Fiera di San Maurizio.

La Festa Patronale e Fiera di San Maurizio 2018 si terrà Sabato 22 e Domenica 23 Settembre. Il tradizionale SPETTACOLO PIROTECNICO, che si tiene da oltre 50 anni è in programma per SABATO 22 SETTEMBRE alle ore 23.

Per entrambe le serate saranno attivi gli STAND GASTRONOMICI con i prodotti tipici e le specialità pianellesi; domenica tutta la giornata dalle 9.00 fino a mezzanotte. Sarà possibile pranzare e cenare al coperto grazie al Tedone della Pro Loco di Pianello.

Le Serate danzanti vedranno sul palco quest’anno l’orchestra spettacoloFranco e Valeriana (sab 22) e Graziano Cianni (dom 23). Domenica pomeriggio lo spetttacolo delle Fisarmoniche con alcuni artisti del liscio piacentino.



Sabato 22 e domenica 23 Settembre per tutta la giornata i Mercatini dell’Antiquariato e della Creatività per le vie centrali, il parco divertimenti, il mercato tradizionale in piazza Mercato…

Sabato PIANELLO SBARACCA! I commercianti esporranno davanti ai loro negozi oggetti d’occasione per tutta la giornata… ed inoltre, iniziative, giochi, lo spettacolo di strada alle 17.30 con artisti di strada, gonfiabile gratuito per bambini e parco divertimenti, degustazioni e aperitivi presso i bar e ristoranti del paese.

Come da numerosi anni a questa parte durante la giornata di Domenica 22 si terrà lo spettacolo degli sbandieratori della città toscana di Cerreto Guidi, gemellata con Pianello da tanti anni…



All’interno del VALTIDONE WINE FEST 2018, importantissima manifestazione organizzata dalla Provincia di Piacenza, dai Comuni della Val Tidone e dai produttori locali si terrà la rassegna eno-gastronomica PIANELLO FRIZZANTE in p.zza Madonna dalle 9 alle 19 di DOMENICA 23 Settembre con degustazione dei prodotti tipici e vini DOC frizzanti dei Colli Piacentini. Sarà possibile acquistare a prezzi promozionai i Vini DOC delle Cantine che parteciperanno.

Il programma completo:

– Sabato 22 –

Dalle 9 alle 23:30

“Pianello Sbaracca!” Bancarelle, Mercatini (antiquariato e creatività) e Parco Divertimenti per le vie del paese. Per tutta la giornata i commercianti esporrano davanti alle vetrine dei propri negozi oggetti d’occasione. Gonfiabile aggratis per tutto il giorno.

Ore 17:30

Spettacolo di strada “Pilu pilu, Peru peru” con il Duo Piede Libero Paolo&Morgana

Un tuffo nella magia, dimenticandosi però di fare i conti con la propria natura clownesca

Ore 19

Cena sotto il Tendone con prodotti tipici e specialità pianellesi

Ore 21

Serata danzante con l’Orchestra Franco e Valeriana

Ore 22:45

Tradizionale Spettacolo Pirotecnico in piazza Mercato

offerto dall’Associazione Pianello Frizzante, con il contributo della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale.

– Domenica 23 –

Ore 8:30

Bancarelle, Mercatini (antiquariato e creatività) e Parco Divertimenti per le vie del paese.

Ore 8:30

Apertura degli Stand Gastronomici con prodotti tipici e Panini con il Cotechino per tutta la giornata.

(gli stand rimarranno chiusi dalle 14:30 alle 17:30)

Ore 9:45

In Piazza Madonna inaugurazione ufficiale della Fiera di San Maurizio

Dalle 9:45 alle 19

Valtidone Winefest (Pianello Frizzante) – in piazza Madonna l’ultima tappa della più importante rassegna enogastronomica dei vini e dei sapori piacentini dei produttori locali organizzata dalla Provincia di Piacenza, dai Comuni della Val Tidone e dal Comune dell’Alta Val Tidone.

Ore 10

Sfilata sbandieratori di Cerreto Guidi e corteo

Ore 11

Solenne Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale

Ore 12

Pranzo sotto il Tendone con Prodotti tipici e Specialità pianellesi

Ore 15:30

Esibizione degli sbandieratori di Cerreto Guidi

Ore 17:30

Spettacolo “Le Fisarmoniche” (esibizione fisarmonicisti e artisti del liscio)

Ore 19

Cena sotto il Tendone con Prodotti tipici e Specialità pianellesi

Ore 20:30

Presentazione settore giovanile e prima squadra ASD Nibbiano & Valtidone per la stagione 2018/19

Ore 21

Serata danzante con l’Orchestra Graziano Cianni

– Lunedì 24 –

Ore 15:30

In Piazza Umberto I° “Tradizionali giochi di San Maurizio” organizzati dall’Associazione Una Scuola da Favola.

Per maggiori informazioni 377/1697128 oppure 0523/1885695 oppure proloco@pianellovaltidone.net .

Non esitate a contattarci per tutte le informazioni in merito alle varie manifestazioni.