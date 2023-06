Festival “Incontri in TrebbiaShire”, dal 23 giugno appuntamenti per far conoscere la Val Trebbia – AUDIO

Festival “Incontri in TrebbiaShire”, dal 23 giugno appuntamenti per far conoscere la Val Trebbia.

Un festival diffuso e multidisciplinare che mira a far conoscere lil territorio attraverso una serie di incontri con persone coinvolte in diverse discipline – dalla letteratura alla musica, dal settore eno – gastronomico alla comunicazione – e che attraverserà più luoghi della Val Trebbia con numerosi eventi a ingresso gratuito.

Il Festival è chiaramente uno spin-off di TrebbiaShire, progetto di marketing territoriale ideato dal Presidente dell’Associazione TrebbiaShire, Carlo Maria Masoero, già Presidente del Croara Country Club, che sostiene la teoria per cui “la Val Trebbia non ha nulla da invidiare alle Langhe, al Chianti o alla Provenza, ma deve essere riconosciuta e soprattutto raccontata come un territorio riconducibile ad un unico nome e capace di fare sistema e attirare un turismo di qualità. La ricaduta sarebbe positiva per tutti gli operatori del settore e non solo”.

Carlo Maria Masoero

Il Festival Incontri in Trebbiashire è un progetto fortemente voluto da Elisa Mogavero e Elisa Salin, alle quali è affidata la curatela e la direzione artistica.

Gli ospiti

Ospiti di rilievo presenteranno i loro libri in un dialogo aperto con il pubblico: la giornalista e blogger Camilla Ronzullo, in arte Zelda was a Writer e il conduttore radiofonico Rosario Pellecchia.

La giornalista, opinionista e blogger Selvaggia Lucarelli con il partner e food blogger Lorenzo Biagiarelli; il giornalista, scrittore e escursionista Franco Faggiani dialogherà con la scrittrice e guida turistica in Liguria, Letizia Cavicchioli.

Lo scrittore e direttore editoriale Matteo Bianchi terrà una masterclass sull’editoria (con accesso libero previa iscrizione) alla quale seguirà poi un dialogo tra scrittori emergenti. Gran finale nella giornata di chiusura con Flavia Cercato, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica in dialogo con altre donne.

Incontri in TrebbiaShire, il programma

La pagina Facebook di Trebbiashire.