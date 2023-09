Festival Piacenza Musica 2023 al via il 9 settembre. Maria Grazia Pretali: “I linguaggi della musica diminuiscono le barriere” – AUDIO

Festival Piacenza Musica 2023 al via il 9 settembre. La Manifestazione prevede nove giorni di concerti al Conservatorio Nicolini, incontri, conferenze e Masterclass.

L’obiettivo – commenta a Radio Sound la direttrice del Conservatorio Nicolini Maria Grazia Petrali – è quello di essere un riferimento della vita artistica e culturale di Piacenza. Nel senso che è un’officina di produzione musicale, ma non solo perché la musica si avvicina alla cultura, letteratura, al teatro e in questo caso al cinema. Anche all’idea dei linguaggi. In particolare perché la musica è un linguaggio, quindi il concetto di accostarsi a una lingua straniera è sempre la scoperta di qualcosa di nuovo è diminuisce le barriere tra i paesi creando una maggiore fruizione della musica acquisendo i colori delle varie lingue.

Festival Piacenza Musica 2023 il programma dal 9 al 17 settembre al Salone dei Concerti del Conservatorio

L. Van Beethoven

Quando: sabato 9 settembre 2023, ore 21

Sinfonia n.3, op. 55 per due pianoforti a 8 mani

Trascrizione di Theodor Kirchner

Pietro Miragoli, Antonio Tarallo, Giuseppe Merli, Guido Pagani.

Verso il pensiero tetraedrico

Quando: domenica 10 settembre 2023, ore 10

Seminario di Giuseppe Silvi

Incontro di riflessione musicale, nelle sue implicazioni estetiche, pratiche e poetiche sul concetto di “spazio sonoro”.

Trio Mendelssohn

Quando: domenica 10 settembre 2023, ore 18

Ivano Rondoni, corno di bassetto

Pietro Tagliaferri, clarinetto

Marcello Mazzoni, pianoforte

Musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy

L. van Beethoven

Quando: domenica 10 settembre 2023, ore 21

Sinfonia n.6, op. 68 per due pianoforti a 8 mani

Trascrizione di Theodor Kirchner

Elisa Romersi, Antonio Tarallo, Sabrina Ceppi, Maria Sofie Ferrari

Concerto degli studenti

Quando: 11 e 12 settembre 2023, ore 18

Programma da definirsi

Claudio Abbado, a portrait. The silence That Follows the Music

Quando: lunedì 11 settembre 2023, ore 21

Proiezione del film-documentario di Paul Smaczny

Der Tafelmusik

Quando: martedì 12 settembre 2023, ore 21

Ottetto di strumenti a fiato

Paolo Pinferetti – Luca Etzi, oboi

Ivano Rondoni – Pietro Tagliaferri, clarinetti

Fausto Polloni – Enrico Bertoli, fagotti

Alfredo Pedretti – Tommaso Perotti, corni

Musiche di Mozart e Beethoven

Nicolini Jazz Quartett

Quando: mercoledì 13 settembre 2023, ore 18

Subconscious-Lee

Mattia Cigalini, alto sax

Lucio Ferrara, guitar

Massimiliano Rolff, bass

Tony Arco, drums

La Trio Sonata tra Italia e Germania

Quando: mercoledì 13 settembre 2023, ore 21

Elena Cecconi, flauto

Paolo Pinferetti, oboe

Paola Poncet, basso continuo

Musiche di G.P.Telemann, A. Lotti, J.J. Quants, C.P.E. Bach

Musica per due viole – nell’Europa tra la fine del ‘700 e i primi anni dell’800

Quando: giovedì 14 settembre 2023, ore 18

Luciano Cavalli – Ikov Zats, viole

Musiche di J.F.X.Sterkel, W.F. Bach, J.C. Stumpf, G. Cambini, A. Rolla, K. Stamitz

Patrizia Bernelich-Dorella Sarlo

Quando: giovedì 14 settembre 2023, ore 21

Duo pianistico a quattro mani

Musiche di A. Dvorak, C. Saint-Saëns

“Incontrando il Musical”

Quando: 15 e 16 settembre 2023, ore 10

Masterclass di Maria Vittoria Baggio

Iakov Zats-Antonio Tarallo

Quando: venerdì 15 settembre 2023, ore 18

Duo viola pianoforte

Musiche di F. Schubert, M. Glinka, F. Mendelssohn

Incontri in Bibliotec@

Quando: venerdì 15 settembre 2023, ore 21

a cura di Patrizia Florio

Ricordo di Camillo Borea, a 100 anni dalla nascita

didatta e musicista piacentino. Presentazione del libro “La musica. Corso di educazione musicale” con la partecipazione di Giuseppe Borea



Robert Schumann, “Diari”, (1828-1830)

Presentazione del volume a cura di Nicoletta Lagna con postfazione di Antonio Rostagno (Cafagna 2021).

Interventi musicali

Woori Bae – Hyeyeon Kim, soprano

Daeun Kim, pianoforte

Concerto degli studenti

Quando: sabato 16 settembre 2023, ore 18

Musiche di Sergei Rachmaninov, nel 150° della nascita

Duo violoncello-Pianoforte

Quando: sabato 16 settembre 2023, ore 21

Luca De Muro, violoncello

Maria Grazia Petrali, pianoforte

Musiche di D. Shostakovich, S. Rachmaninov

Concerto degli studenti

Quando: domenica 17 settembre 2023, ore 10.45

Concerto degli studenti partecipanti alla Masterclass “Incontrando il Musical”.

